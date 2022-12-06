İş fikri olan girişimcilere geri ödemesiz destek fırsatı! Dikkat çeken 6 program...





Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği: 200 bin lira, % 75 (yerli malıysa % 15 eklenir)

Makine-teçhizat donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği (geri ödemeli): 300 bin lira, yüzde 75 (yerli malıysa % 15 eklenir)

Nitelikli personel giderleri desteği: 300 bin lira, % 100

Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği: 100 bin lira, % 75

Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği: 100 bin lira, % 75

Eğitim desteği: 25 bin lira, % 75

Proje tanıtım desteği: 15 bin lira, % 75

Proje danışmanlık desteği: 25 bin lira, % 75

Yurt içi ve yurt dışı kongre, konferans, fuar ziyareti, teknolojik işbirliği ziyaret desteği: 25 bin lira, % 75

İşletme kuruluş giderleri desteği: 5 bin-10 bin lira.