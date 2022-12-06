İş fikri olan girişimcilere geri ödemesiz destek fırsatı! Dikkat çeken 6 program...

Girişimlerine destek bulmak isteyenler için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) pek çok programı bulunuyor. Özellikle 6 program dikkat çekerken, çoğu geri ödemesiz bu desteklerden yararlanmak için çağrıya çıkılmasını beklemek de gerekmiyor. Şartlar sağlanıyorsa, ihtiyaç duyulduğunda başvurulabiliyor. İşte bu programlar...
GELENEKSEL GİRİŞİMCİDESTEK PROGRAMI
Yeni işyeri açacak girişimcileri desteklemek için başlatılan bu program ile 65 bin liraya varan hibe imkanı bulunuyor. Bu destek programından yararlanmak için girişimcinin işletme kuruluş tarihinden önce geleneksel girişimci eğitimini tamamlaması, son 3 yılda bir firmasının ya da yüzde 30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gerekiyor. Şartları sağlayanlara kuruluş, sertifika ve personel için hibe destek veriliyor.
İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI
Bu programa ileri girişimci eğitimini tamamlamış girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu'nda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabiliyor. Yine girişimcinin son 3 yılda bir firmasının ya da yüzde 30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gerekiyor. Kuruluş, personel, danışmanlık, sertifika, makine, teçhizat ve yazılım desteği olarak 375 bin liraya varan hibe destek sağlanıyor.