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    İş fikri olan girişimcilere geri ödemesiz destek fırsatı! Dikkat çeken 6 program...

    İş fikri olan girişimcilere destek kapıları ardına kadar açık. KOSGEB’in bu kapsamda 6 programı dikkat çekerken, çoğu geri ödemesiz bu destekler sürekli başvuruya açık bulunuyor. İhtiyaç duyulduğu zaman başvuru yapılabiliyor...

    Çığıl Ön Yener
    Girişimciye ’altı’n fırsat

    Girişimlerine destek bulmak isteyenler için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) pek çok programı bulunuyor. Özellikle 6 program dikkat çekerken, çoğu geri ödemesiz bu desteklerden yararlanmak için çağrıya çıkılmasını beklemek de gerekmiyor. Şartlar sağlanıyorsa, ihtiyaç duyulduğunda başvurulabiliyor. İşte bu programlar...



    GELENEKSEL GİRİŞİMCİDESTEK PROGRAMI
    Yeni işyeri açacak girişimcileri desteklemek için başlatılan bu program ile 65 bin liraya varan hibe imkanı bulunuyor. Bu destek programından yararlanmak için girişimcinin işletme kuruluş tarihinden önce geleneksel girişimci eğitimini tamamlaması, son 3 yılda bir firmasının ya da yüzde 30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gerekiyor. Şartları sağlayanlara kuruluş, sertifika ve personel için hibe destek veriliyor.



    İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI
    Bu programa ileri girişimci eğitimini tamamlamış girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu'nda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabiliyor. Yine girişimcinin son 3 yılda bir firmasının ya da yüzde 30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gerekiyor. Kuruluş, personel, danışmanlık, sertifika, makine, teçhizat ve yazılım desteği olarak 375 bin liraya varan hibe destek sağlanıyor.



        İŞ PLANI ÖDÜLÜ DESTEK PROGRAMI
        KOSGEB, başarılı iş planlarının hayata geçirilmesi için girişimcilere İş Planı Ödülü Destek Programı ile destek veriyor. KOSGEB tarafından düzenlenen ya da uygun bulunan yarışmalarda iş fikirleri/modelleri/planları ile ilk 3 dereceye girenlere, işletmelerini kurmuş olmaları şartı ile, 100 bin liraya kadar ödül imkanı bulunuyor.



        AR-GE ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
        Bu programdan araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabiliyor. Destekte üst limit 1.1 milyon lira. Bu kapsamda verilen destek tutarları ve oranları şöyle:



        Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği: 200 bin lira, % 75 (yerli malıysa % 15 eklenir)
        Makine-teçhizat donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği (geri ödemeli): 300 bin lira, yüzde 75 (yerli malıysa % 15 eklenir)
        Nitelikli personel giderleri desteği: 300 bin lira, % 100
        Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği: 100 bin lira, % 75
        Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği: 100 bin lira, % 75
        Eğitim desteği: 25 bin lira, % 75
        Proje tanıtım desteği: 15 bin lira, % 75
        Proje danışmanlık desteği: 25 bin lira, % 75
        Yurt içi ve yurt dışı kongre, konferans, fuar ziyareti, teknolojik işbirliği ziyaret desteği: 25 bin lira, % 75
        İşletme kuruluş giderleri desteği: 5 bin-10 bin lira.



            KREDİ FAİZ DESTEĞİ
            Girişimcilerin işlerini zorlanmadan kurabilmeleri için faiz desteği veriliyor. Desteğin üst limiti 50 bin lira, destek puanı 10 puan olarak belirlenmiş durumda. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 7 bin lira olarak uygulanıyor.



            ULUSLARARASI HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI
            AR-GE ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın artırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için destek veriliyor. KOSGEB, Uluslararası Hızlandırıcı Programı kapsamında işletmelere geri ödemesiz 60 bin dolara varan destek sağlıyor. Destek oranı ise yüzde 80 olarak belirlenmiş durumda bulunuyor.

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            Haberler Ekonomi İş fikri olan girişimcilere geri ödemesiz destek fırsatı! Dikkat çeken 6 program...
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