Sözleşmeliler kadroya kavuşuyor! Düzenleme ne getirecek? Kimler, nasıl yararlanacak?

Sözleşmelilere kadro için son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesinin pazartesi günü kabine toplantısının gündeminde olacağını söyledi. Sözleşmeli personel heyecanla pazartesi gününe kilitlenirken, düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Sözleşmelilere kadro yolunu açan çalışmanın detayları henüz bilinmiyor. Düzenlemenin son hali merakla bekleniyor. Edinilen bilgiye göre düzenleme şöyle olacak:
NASIL KADROLU OLUNACAK?
Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.
İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.