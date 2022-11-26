Sözleşmeliler kadroya kavuşuyor! Düzenleme ne getirecek? Kimler, nasıl yararlanacak?





31 Aralık 2022 tarihine kadar kamu kurumlarında 4B'li olanlar kadroya alınacak. 31 Aralık tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak. Bu tarihten sonra sözleşmeli olan personel için ise 3+1 kuralının uygulanması bekleniyor.