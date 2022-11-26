Sözleşmeliler kadroya kavuşuyor! Düzenleme ne getirecek? Kimler, nasıl yararlanacak?

Sözleşmelilere kadro için son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesinin pazartesi günü kabine toplantısının gündeminde olacağını söyledi. Sözleşmeli personel heyecanla pazartesi gününe kilitlenirken, düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Sözleşmelilere kadro yolunu açan çalışmanın detayları henüz bilinmiyor. Düzenlemenin son hali merakla bekleniyor. Edinilen bilgiye göre düzenleme şöyle olacak:







NASIL KADROLU OLUNACAK?

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.







İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.







31 Aralık 2022 tarihine kadar kamu kurumlarında 4B'li olanlar kadroya alınacak. 31 Aralık tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak. Bu tarihten sonra sözleşmeli olan personel için ise 3+1 kuralının uygulanması bekleniyor.







HAKLAR EŞITLENECEK

Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmelide geçirdikleri hizmet süreleri, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.







Sözleşmeli olarak geçen süreler, 5434 sayılı Kanun uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.







Kadroya geçen sözleşmeli personel 4A haklarına kavuşacak. 4A kapsamında görevde yükselme, tayin, kademe ve derece ilerlemesi gibi sosyal ve mali haklar verilmiş olacak. Kamudaki sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak.