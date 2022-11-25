Sözleşmeliye kadroda yeni formül! Düzenleme tamamlandı! Başkan Erdoğan açıklayacak
Son dakika haberler | Yaklaşık 600 bin sözleşmeli çalışanı ilgilendiren kadro çalışması tamamlandı. Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda sözleşmeliye kadro ile ilgili çalışma ele alınacak. Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak düzenlemeye ilişkin ilk ipuçları da gelmeye başladı. Sözleşmeli çalışanların büyük bir heyecanla beklediği düzenleme ile 31 Aralık 2022'ye kadar bu kadrolara atanacakların da kapsamda olması bekleniyor. Sözleşmeliye kadroyla ilgili ilk detayları Takvim.com.tr sizler için yazdı...
Yaklaşık 600 bin sözleşmeliye kadro için son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesinin pazartesi günü kabine toplantısının gündeminde olacağını söyledi. Sözleşmeli personel heyecanla pazartesi gününe kilitlenirken, düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
NASIL KADROLU OLUNACAK?
Sözleşmelilere kadro yolunu açan çalışmanın detayları henüz bilinmiyor. Düzenlemenin son hali merakla bekleniyor. Edinilen bilgiye göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.
31 ARALIK KRİTERİ
Edinilen bilgiye göre, 31 Aralık 2022 tarihine kadar kamu kurumlarında 4b'li olanlar kadroya alınacak. 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak. 31 Aralık 2022'den sonra sözleşmeli olan sözleşmeli personel için ise 3+1 kuralının uygulanması bekleniyor.
GEÇMİŞ SÜRELER HESABA KATILACAK
Düzenlemeyle, memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek. Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.
KADRO NE GETİRECEK?
Kadroya geçen sözleşmeli personel 4A haklarına kavuşacak. 4A kapsamında görevde yükselme, tayin, kademe ve derece ilerlemesi gibi sosyal ve mali haklar verilmiş olacak. Düzenleme ile sözleşmelilerin ücret, tayin, görevde yükselme, mazerete dayalı yer değiştirme gibi sorunları çözüme kavuşturulacak. Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak. Böylece ailelerin ayrı kalmasının önüne geçilmiş olacak.
Sözleşmeli personel görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Böylece kademe ve derece ilerlemesi haklarına sahip olabilecek. Bunun yanında izin haklarının devredilmesi, yönetici pozisyonlarında istihdam gibi haklar da verilmiş olacak. Kurumlar arası yer değişikliği hakkı da bulunacak.