Ekonomiye tasarruf dopingi! Finansal okuryazarlık üzerine yapılan yoğun çalışmalar meyvesini verdi





RAKAMLAR ARTIYOR

Hane halkının 2020'de 2 trilyon 426 milyar TL, 2021'de 3 trilyon 747 milyar lira olan finansal varlıkları, bu yılın haziran sonunda 4.7 trilyon liraya ulaştı. Hane halkının 2020'de 852.7 milyar TL, 2021'de 1 trilyon 26 milyar TL olan borcu ise, bu yılın haziran sonunda 1 trilyon 242 milyar lira olarak gerçekleşti. Hane halkının 2020'de yüzde 284.5 olan varlıklarının borçlara oranı, bu yılın haziranında yüzde 380.6'ya çıktı. Hane halkının varlıklarının 3.7 trilyon lirasını mevduat oluştururken, bunun 1.5 trilyonu tasarruf mevduatından kaynaklandı. 549.5 milyar liraya ulaşan yatırım fonları içerisinde 298.7 milyar lirayı emeklilik fonları oluşturdu. Hisse senedi varlıkları ise 397 milyara ulaştı.