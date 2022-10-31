Ekonomiye tasarruf dopingi! Finansal okuryazarlık üzerine yapılan yoğun çalışmalar meyvesini verdi

Gerek ülke ekonomisi gerekse vatandaşların kendi ekonomik düzeyleri için çok önemli olan tasarruf, ülkemizde giderek yaygınlaşıyor. Son yıllarda başta bankalar olmak üzere dernekler, SPK, Borsa İstanbul gibi kurumlar vatandaşların finansal okuryazarlık düzeyini yükseltmek için çok önemli çalışmalara imza atıyor. Finansal okuryazarlığın yaygınlaşmasıyla birlikte vatandaşın tasarruf bilinci de yükseliyor. Yapılan eğitimler, bu konunun faydalarının toplumun her kesime anlatılması sonucunda 2000'li yılların başında yüzde 17'lerde olan tasarruf oranı 2021 sonunda yüzde 30'u aşmış durumda. Ancak bu konuda oranın yükseltilmesi için çalışmalar devam ediyor.
RAKAMLAR ARTIYOR
Hane halkının 2020'de 2 trilyon 426 milyar TL, 2021'de 3 trilyon 747 milyar lira olan finansal varlıkları, bu yılın haziran sonunda 4.7 trilyon liraya ulaştı. Hane halkının 2020'de 852.7 milyar TL, 2021'de 1 trilyon 26 milyar TL olan borcu ise, bu yılın haziran sonunda 1 trilyon 242 milyar lira olarak gerçekleşti. Hane halkının 2020'de yüzde 284.5 olan varlıklarının borçlara oranı, bu yılın haziranında yüzde 380.6'ya çıktı. Hane halkının varlıklarının 3.7 trilyon lirasını mevduat oluştururken, bunun 1.5 trilyonu tasarruf mevduatından kaynaklandı. 549.5 milyar liraya ulaşan yatırım fonları içerisinde 298.7 milyar lirayı emeklilik fonları oluşturdu. Hisse senedi varlıkları ise 397 milyara ulaştı.
YILLIK PROGRAMA GİRDİ
Finansal okuryazarlık, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da geniş yer buldu. Programda, Türkiye ekonomisinin hedeflenen güçlü ve istikrarlı büyümeyi sağlaması için gerekli yatırımların finansmanının salgın ve jeopolitik gerilimler gibi dış şoklara karşı daha az kırılgan ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlanması bakımından yurt içi tasarrufların büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.