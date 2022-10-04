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    E-ticaret yapana devlet desteği var! 90 bin 612 TL alma imkanı

    Hızla büyüyen e-ticaret alanında yer almak isteyen KOBİ’lere devlet destekleri de var. Ticaret Bakanlığı e-ticaret sitelerine veya elektronik pazar yerlerine üyelik giderleri için destek veriyor. Site başına yıllık 15 bin 102 liraya kadar destek imkanı bulunuyor.

    Çığıl Ön Yener
    E-ticaret yapana devlet desteği var

    Hem ülkemizde hem dünyada e-ticaret yükselişini sürdürüyor. Bu da e-ticareti KOBİ'ler ve yeni girişimciler için çekim merkezi yapıyor. Üstelik işini e-ticarete taşımak isteyenlere devlet desteği imkanı da bulunuyor. Ticaret Bakanlığı, uluslararası ticarete yönelik e-ticaret sitelerine veya elektronik pazar yerlerine üyelik giderleri için destek veriyor. Ayrıca hangi e-ticaret sitelerine üye olmak için güvenebileceğini merak edenler için araştırma yapan Bakanlık, listeyi web sayfasında yayımlıyor. Liste her yıl Ocak ayında güncelleniyor.



    SİTE BAŞINA ÖDEME
    Bakanlık, e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini yüzde 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 15 bin 102 liraya (2022 tutarı) kadar destekliyor. Bu tutar her takvim yılı başında enflasyon oranına göre güncellenirken; destekten 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına 2 yıl süresinde yararlanılabiliyor. Böylece 2022 tutarlarıyla toplam 90 bin 612 liraya varan destek söz konusu oluyor. Sadece e-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışında yer alıyor.



    KİMLER ALIYOR?
    Söz konusu destekten yararlanmak için ticari faaliyetle ilgili en az bir yabancı dil desteği olan internet sitesinin olması yeterli oluyor. Destek ödeme başvurusu, belgelerle birlikte ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde üyesi olunan ihracatçı birliğine yapılabiliyor.



        HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
        Ödeme Talep Formu
        Taahhütname
        Beyanname
        İmza sirküleri
        Güncel Ticaret Sicil Gazetesi
        Fatura
        Ödeme belgesi (dekont, kredi kartı ekstresi, hesap bildirim cetveli vb.)
        Şirketin e-ticaret sitesinde yer alan profil sayfalarına ait ekran görüntüleri
        Şirketin kurumsal internet sayfasına ait yabancı dil ekran görüntüleri.



        BU İMKANLARA DA DİKKAT!
        Ticaret Bakanlığı'nın dijital dünyaya yönelik başka destekleri de var:
        ✔ SANAL FUARLARA KATILIM DESTEĞİ: İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin; tanıtım, planlama, koordinasyon, eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonu, ana organizatöre ödenen giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar destekleniyor.
        ✔ SANAL FUAR ORGANİZASYONU DESTEĞİ: İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına ilişkin; tanıtım, planlama, koordinasyon, eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonu ile platforma ödenen giderlere yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 100 bin dolara kadar destek veriliyor.
        ✔ SANAL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ:
        Sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin tanıtım, planlama, koordinasyon, eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonu, platform bedeli ve tercümanlık giderleri yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar destekleniyor.
        ✔ SANAL YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ: Azami 10 adet sanal yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderlere yüzde 75 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar destek var. Faaliyetin tanıtımı, planlanması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri, eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler, faaliyetin olduğu platforma ödenen ücretler ve tercümanlık giderleri kapsamda.

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        Kuruluş Osman
        Haberler Ekonomi E-ticaret yapana devlet desteği var! 90 bin 612 TL alma imkanı
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