E-ticaret yapana devlet desteği var! 90 bin 612 TL alma imkanı

Hem ülkemizde hem dünyada e-ticaret yükselişini sürdürüyor. Bu da e-ticareti KOBİ'ler ve yeni girişimciler için çekim merkezi yapıyor. Üstelik işini e-ticarete taşımak isteyenlere devlet desteği imkanı da bulunuyor. Ticaret Bakanlığı, uluslararası ticarete yönelik e-ticaret sitelerine veya elektronik pazar yerlerine üyelik giderleri için destek veriyor. Ayrıca hangi e-ticaret sitelerine üye olmak için güvenebileceğini merak edenler için araştırma yapan Bakanlık, listeyi web sayfasında yayımlıyor. Liste her yıl Ocak ayında güncelleniyor.
SİTE BAŞINA ÖDEME
Bakanlık, e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini yüzde 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 15 bin 102 liraya (2022 tutarı) kadar destekliyor. Bu tutar her takvim yılı başında enflasyon oranına göre güncellenirken; destekten 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına 2 yıl süresinde yararlanılabiliyor. Böylece 2022 tutarlarıyla toplam 90 bin 612 liraya varan destek söz konusu oluyor. Sadece e-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışında yer alıyor.
KİMLER ALIYOR?
Söz konusu destekten yararlanmak için ticari faaliyetle ilgili en az bir yabancı dil desteği olan internet sitesinin olması yeterli oluyor. Destek ödeme başvurusu, belgelerle birlikte ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde üyesi olunan ihracatçı birliğine yapılabiliyor.