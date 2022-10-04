E-ticaret yapana devlet desteği var! 90 bin 612 TL alma imkanı





BU İMKANLARA DA DİKKAT!

Ticaret Bakanlığı'nın dijital dünyaya yönelik başka destekleri de var:

✔ SANAL FUARLARA KATILIM DESTEĞİ: İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin; tanıtım, planlama, koordinasyon, eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonu, ana organizatöre ödenen giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar destekleniyor.

✔ SANAL FUAR ORGANİZASYONU DESTEĞİ: İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına ilişkin; tanıtım, planlama, koordinasyon, eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonu ile platforma ödenen giderlere yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 100 bin dolara kadar destek veriliyor.

✔ SANAL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ:

Sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin tanıtım, planlama, koordinasyon, eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonu, platform bedeli ve tercümanlık giderleri yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar destekleniyor.

✔ SANAL YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ: Azami 10 adet sanal yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderlere yüzde 75 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar destek var. Faaliyetin tanıtımı, planlanması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri, eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler, faaliyetin olduğu platforma ödenen ücretler ve tercümanlık giderleri kapsamda.

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