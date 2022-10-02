Bakan Vedat Bilgin müjdeyi verdi: Staj ve çıraklığa EYT yolu! 18 yaş altı primler geçerli...





Yeni düzenlemeden kimler yararlanacak?

Yapılan çalışma iş hayatına staj ya da çıraklık ile başlayan vatandaşları kapsıyor. Staj ya da çıraklık sırasında kendilerine sigorta yapılan ve primleri ödenen bu vatandaşlar çalışma kapsamına giriyor. Bu süreçte staj ya da çıraklık sigortası yapıldığında bir sigorta kartı ve numarası da veriliyor. Bu numara tüm çalışma hayatı boyunca geçerli oluyor.