Bakan Vedat Bilgin müjdeyi verdi: Staj ve çıraklığa EYT yolu! 18 yaş altı primler geçerli...

Türkiye uzun zamandır Emeklilikte Yaşa Tıkalınlar ile ilgili çalışmaları takip ediyor. Bu noktada sona yaklaşılırken Aralık ayında kamuoyuna açıklanacağı da belirtildi. EYT çalışmaları bir yandan devam ederken bir yandan da değişik sosyal sorunlar gündeme geldi. Bunlardan birisi de staj ve çıraklık sigortası ile çalışma hayatına başlayan vatandaşların bu süreleri emeklilikten saydıramamaları.
Geçtiğimiz günlerde bir müjde de bu kesime gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Staj Sigortası ile ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullanmıştı.
Mevcut düzenlemeye göre staj ya da çıraklık sigortasında sadece iş kazası ve meslek hastalığına karşı sağlık primleri yatırılıyor. Bu primler kısa vadeli sigorta kollarından sayıldığı için emeklilik hesabında kullanılamıyor. Bu durumda staj sigortasının yapıldığı tarih de sigorta başlangıcı olarak kabul edilmediği için emeklilik hesaplaması bu tarihe göre değil uzun vadeli sigorta kollarından primlerin yatırıldığı günden başlatılıyor.