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    • Ekonomi
    • 05.09.2022 15:46
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    • 05.09.2022 15:59
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    SON DAKİKA: Fahiş enflasyon rakamları açıklayan ENAG'ın tartışılan objektifliği! Başında CHP medyasında çıkan Veysel Ulusoy var

    Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, ENAG'ın saha araştırmalarına dayanmayan verilerle enflasyon açıklamasına tepki gösterdi. Dağ, ENAG'ın başında CHP'nin yayın organı Halk TV'de boy gösteren ve Cumhuriyet gazetesinde yazan Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un olduğunu belirterek 7 çalışanla objektif olmayan verilerle yayın yaptığını belirtti ve "Tıpkı fonlanan masa başı anket firmaları gibi merdiven altı bilim yapan bu ciddiyetsiz oluşum hiçbir şeffaflık barındırmamakta, muhalefetin duymak istediği rakamları vermeyi bilim saymaktadır" ifadelerini kullandı.

    ENAG’ın tartışılan objektifliği

    Son dakika ekonomi haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları, aylık yüzde 1,46 artarken, yıllık enflasyon yüzde 80,21 oldu. ENAG ise enflasyonu yüzde 181 olarak açıkladı.

    ENAG'ın bu fahiş verilerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosuyal medya hesabından tepki gösterdi. Dağ, ENAG'ın objektifliğinin ve sözde bilimsel verilerinin tartışmalı olduğunu belirtti.

    Dağ'ın paylaşımları şu şekilde:

    "SAHA ARAŞTIRMALARINA DAYANMAYAN VERİLER"
    Köklü devlet kurumumuz TÜİK ve Eurostat standartlarıyla uyumlu çalışmaları, muhalefet ve iliştirilmiş ekonomistlerce itibarsızlaştırılmaya çalışılmakta, bunun yerine "ENAG" isimli sözde bilimsel oluşumun saha araştırmalarına dayanmayan verileri pazarlanmaya çalışılmaktadır.

    "ENAG'IN TAKTİĞİ TÜİK VERİLERİNİ 2 İLE ÇARPMAK"
    TÜİK'in uluslararası ölçütlerle hazırlayıp sunduğu ve tüm dünya tarafından temel alınan veriler yok sayılmakta, bunun yerine metodolojisi "her ay TÜİK enflasyonunu 2 ile çarpıp üstüne biraz eklemek" olan bu kurum, alternatif olarak kitlelere sunulmaya çalışılmaktadır.

    "ENAG'IN BAŞINDA HALK TV VE CUMHURİYET'TE BOY GÖSTEREN BİR İSİM VAR"
    ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) adlı oluşumun başında, CHP'nin gayrı resmî TV kanalı Halk TV'de boy gösteren, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, oldukça objektif (!) bir isim bulunmaktadır.

    TÜİK'in yaklaşık 4 bin çalışanı varken, ENAG sadece 7 kişiden oluşmaktadır.


        Veysel Ulusoy

        "DOĞRULUĞUNU GARANTİ ETMİYORLAR"
        İlgili oluşum, her ay manidar bir zamanlamayla TÜİK ile aynı günde yayınladığı, birkaç excel tablosundan oluşan son derece bilimsel raporlarına, metodolojisinin "kişisel görüşlere" dayandığını ve "doğru olduğunun garanti edilemeyeceği" notunu peşinen düşmektedir.

        "MUHALEFETİN İSTEDİĞİ RAKAMLARI BİLİM SAYIYORLAR"
        Tıpkı fonlanan masa başı anket firmaları gibi merdiven altı bilim yapan bu ciddiyetsiz oluşum hiçbir şeffaflık barındırmamakta, muhalefetin duymak istediği rakamları vermeyi bilim saymaktadır.

        "YALANCI CHP VE MEDYASINA KARŞI HAKİKAT MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
        Bu gibi paravan kuruluşları kurup bu kuruluşlar üzerinden milletimizi manipüle etmeyi adet haline getiren yalancı CHP ve medyasına karşı olan hakikat mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

            Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Tüketici enflasyonu ağustos ayında, aylık bazda yüzde 1,46 arttı, yıllık TÜFE yüzde 79,60'tan yüzde 80,21'e yükseldi.

            YÜKSEK ENFLASYONU BİR DAHA GERİ DÖNMEMEK ÜZERE BU TOPRAKLARDAN DEFEDECEĞİZ
            Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, "Bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan defedeceğiz." ifadelerini kullandı.

            Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

            Dünyanın en büyük ekonomilerinin enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuştuğunu vurgulayan Nebati, "Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar. Enflasyonla mücadele süreçleri birçok ülkede para politikasının tedrici olarak sıkılaştırılması ile gerçekleşmekle birlikte resesyon ihtimalinden dolayı dünyada birçok ülke negatif reel faiz politikası uyguluyor." değerlendirmesinde bulundu.

            Nebati, yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadeleyi sürdürdüklerini, politikalarını da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullandıklarını bildirdi. Böylece makine ve teçhizat yatırımlarının, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 arttığına işaret eden Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan defedeceğiz." ifadelerini kullandı.

                TÜFE değişim oranları (%), Ağustos 2022

                Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

                TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

                TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2022



                Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %116,87 ile ulaştırma oldu.

                TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2022

                Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,78 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %7,01 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

                TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ağustos 2022

                2022 yılı Ağustos ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 16 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

                Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %72,53, aylık %3,17 oldu
                İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre %41,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %47,31 olarak gerçekleşti.
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                    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Fahiş enflasyon rakamları açıklayan ENAG'ın tartışılan objektifliği! Başında CHP medyasında çıkan Veysel Ulusoy var
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