SON DAKİKA: Fahiş enflasyon rakamları açıklayan ENAG'ın tartışılan objektifliği! Başında CHP medyasında çıkan Veysel Ulusoy var

Son dakika ekonomi haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları, aylık yüzde 1,46 artarken, yıllık enflasyon yüzde 80,21 oldu. ENAG ise enflasyonu yüzde 181 olarak açıkladı.
ENAG'ın bu fahiş verilerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosuyal medya hesabından tepki gösterdi. Dağ, ENAG'ın objektifliğinin ve sözde bilimsel verilerinin tartışmalı olduğunu belirtti.
Dağ'ın paylaşımları şu şekilde:
"SAHA ARAŞTIRMALARINA DAYANMAYAN VERİLER"
Köklü devlet kurumumuz TÜİK ve Eurostat standartlarıyla uyumlu çalışmaları, muhalefet ve iliştirilmiş ekonomistlerce itibarsızlaştırılmaya çalışılmakta, bunun yerine "ENAG" isimli sözde bilimsel oluşumun saha araştırmalarına dayanmayan verileri pazarlanmaya çalışılmaktadır.
"ENAG'IN TAKTİĞİ TÜİK VERİLERİNİ 2 İLE ÇARPMAK"
TÜİK'in uluslararası ölçütlerle hazırlayıp sunduğu ve tüm dünya tarafından temel alınan veriler yok sayılmakta, bunun yerine metodolojisi "her ay TÜİK enflasyonunu 2 ile çarpıp üstüne biraz eklemek" olan bu kurum, alternatif olarak kitlelere sunulmaya çalışılmaktadır.
"ENAG'IN BAŞINDA HALK TV VE CUMHURİYET'TE BOY GÖSTEREN BİR İSİM VAR"
ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) adlı oluşumun başında, CHP'nin gayrı resmî TV kanalı Halk TV'de boy gösteren, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, oldukça objektif (!) bir isim bulunmaktadır.
TÜİK'in yaklaşık 4 bin çalışanı varken, ENAG sadece 7 kişiden oluşmaktadır.