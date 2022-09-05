SON DAKİKA: Fahiş enflasyon rakamları açıklayan ENAG'ın tartışılan objektifliği! Başında CHP medyasında çıkan Veysel Ulusoy var

"ENAG'IN TAKTİĞİ TÜİK VERİLERİNİ 2 İLE ÇARPMAK"

TÜİK'in uluslararası ölçütlerle hazırlayıp sunduğu ve tüm dünya tarafından temel alınan veriler yok sayılmakta, bunun yerine metodolojisi "her ay TÜİK enflasyonunu 2 ile çarpıp üstüne biraz eklemek" olan bu kurum, alternatif olarak kitlelere sunulmaya çalışılmaktadır.

"ENAG'IN BAŞINDA HALK TV VE CUMHURİYET'TE BOY GÖSTEREN BİR İSİM VAR"

ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) adlı oluşumun başında, CHP'nin gayrı resmî TV kanalı Halk TV'de boy gösteren, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, oldukça objektif (!) bir isim bulunmaktadır.

TÜİK'in yaklaşık 4 bin çalışanı varken, ENAG sadece 7 kişiden oluşmaktadır.