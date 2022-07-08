Esnaf, çiftçi, temizlik personeli... Prim tutarları değişti: Milyonlara yeni emeklilik rehberi

Herkesin hayali emeklilik. Emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Primi birisine ait işyerinde çalışarak, kendi işyerinizi açarak, bir şirkete ortak olarak, isteğe bağlı sigorta sistemiyle veya borçlanarak kazanabiliyorsunuz. Asgari ücretle birlikte primler değişti.
Kendi işini yapanlar, evde çalışanlar, kısmi çalışanlar, borçlanma yapmak isteyenlerin ödeyecekleri tutarlar yılın ikinci yarısında şöyle olacak:
ESNAFLIK YAPANLAR:
Bağ- Kur primleri en düşük 2.232,50 lira oldu. Primini düzenli ödeyenler için ise bu tutar 5 puanlık avantaj ile 1.908,95 lira olarak uygulanıyor. Burada aylık avantaj 323,55 lira olurken, en alt tutardan ödeme yapan esnafın cebinden 6 aylık bin 941 lira daha az prim parası çıkacak.