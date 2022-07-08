Esnaf, çiftçi, temizlik personeli... Prim tutarları değişti: Milyonlara yeni emeklilik rehberi

ESNAFLIK YAPANLAR:

Bağ- Kur primleri en düşük 2.232,50 lira oldu. Primini düzenli ödeyenler için ise bu tutar 5 puanlık avantaj ile 1.908,95 lira olarak uygulanıyor. Burada aylık avantaj 323,55 lira olurken, en alt tutardan ödeme yapan esnafın cebinden 6 aylık bin 941 lira daha az prim parası çıkacak.