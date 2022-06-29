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    20 bin öğretmen ataması başlıyor! Yeni öğretmelerin yarısının İstanbul'da görev alması bekleniyor

    Ataması yapılacak 20 bin yeni öğretmenin yarısının İstanbul’da göreve başlaması bekleniyor. Öğretmenlerin yeni eğitim-öğretim döneminin başlatılacağı 12 Eylül itibarıyla işbaşı yapması hedefleniyor.

    20 bin atama başlıyor

    Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) ataması yapılacak 20 bin yeni öğretmenin yarısının İstanbul'da göreve başlaması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki günkü Kabine Toplantısı'nın ardından, "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak" müjdesini paylaşmıştı.



    OKUL ÖNCESİ İLK SIRADA
    Bakanlık, 20 bin atamaya ilişkin takvimi yakında açıklayacak. Atamanın, Eylül ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı. Atanacak öğretmenlerin branşının da ağırlık olarak okul öncesine verilmesi bekleniyor. Yeni eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül'de başlatılacak.

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    Haberler Ekonomi 20 bin öğretmen ataması başlıyor! Yeni öğretmelerin yarısının İstanbul'da görev alması bekleniyor
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