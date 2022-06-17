Turkuvaz Medya Grubu’nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından 6. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi düzenledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüm dünyanın Türkiye'den çıkan iki decacorn'u konuştuğunu söyledi. Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen 6. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katılan Varank, unicorn kavramının 1-2 sene öncesine kadar yabancı bir kavram olduğunu belirterek, "2019 yılında açıkladığımız sanayi ve teknoloji stratejimizde, Türkiye'nin 2023 yılına kadar en az 10 unicorna sahip olacağını söylemiştik" dedi. Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Geldiğimiz noktada ülkemizde 6 unicorn ya da bizim tabir ettiğimiz gibi turcorn çıkardık, hatta bunlardan 2 tanesi decacorn seviyesine, yani 10 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı. Bunların hepsi hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir heyecan oluşturdu. Dünyanın önde gelen finans ve ekonomi basını ülkemizin bu başarısını gündemlerine taşıdı. 'Türkiye, Avrupa'da nasıl teknolojinin yıldızı oldu' şeklinde manşetler attılar. Avrupa ülkelerinde birçok siyasi bizim turcornlarımızı örnek gösterdi. Bunlar elbette muazzam gelişmelerdir."
GİRİŞİMLE DÖNÜŞMEK MASAYA YATIRILDI
Para Dergisi Yazarı Eyyüp Karagüllü moderatörlüğünde gerçekleşen 'Girişimle Dönüşmek' panelinde, TT Ventures CEO'su Muhammed Özhan, "2013'te Pilot'u hayata geçirdik. 2018'de Ventures Capital'i kurduk. Temel motivasyonumuz Türkiye'deki start-upları Amerika'ya, oradaki startupları ise Türkiye'ye getirmek" dedi. Enerjisa Dağıtım Şirketleri Ar-Ge Müdürü Hülya Akınç da "Henüz yeni bir program olan İvme ile ilk etapta 100'ün üzerinde start-up'a ulaştık. Enerji sektöründeki doğru noktalara çözümler üretecek girişimcilerle sorun yaşayan iş birimlerini bir araya getiriyoruz" diye konuştu. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da vakıf faaliyetlerini şöyle anlattı: "Vakıf olarak beşinci yılımızı doldurduk. 1000'e yakın aktif girişimci üyemiz var ve farklı faaliyetler sunan girişimcilere destek veriyoruz."
TEKNOLOJİDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN YÜKSELİŞİ TARTIŞILDI
Inbusiness Dergisi Haber Müdürü Çiğdem Subaşı'nın moderatörlüğünü yaptığı panelde CBOT Kurucu Ortağı Çiler Ay "CBOT yapay zekânın gelişimiyle birlikte gelişen bir girişim oldu. CBOT yüzde 100 Türk sermayesi ve kadın girişimiyle oluşmuş bir şirket. 72 şirket için 100 proje geliştirdik" diye konuştu. Oto.net Kurucu Ortağı Yonca Ulusoy ise "Biz teknoloji şirketi olarak var olan iş modelini, yani araba satın almayı güvenilir bir yatırımla dijitale taşıdık. 2 milyar lira olan ciromuzu 3 katına taşımayı hedefliyoruz" dedi. Kadınların Elinden Kurucu Ortağı Hande Dumrul da "2018'de Anadolu'da tarım sektöründe üretim yapan kadınların bir pazara ihtiyacı olduğunu gördük. Tek tek bu üreticilere ulaşıp bu tedarik zincirini oluşturmaya çalışmaktansa kooperatiflerine ulaşarak onların aracılığı ile ürün tedarik zincirini 'Kadınların Elinden' platformuna taşıdık" diye konuştu.