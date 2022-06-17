Turkuvaz Medya Grubu’nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından 6. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi düzenledi





TÜRKİYE'DE FIRSAT VAR

Zirvede CAMX Power Kurucusu Kenan Şahin de enerji teknolojileri ve Türkiye'deki işletmelerin durumu hakkında konuştu: "Türkiye nüfusu genç. Kore, Rusya, Avrupa nüfusu yaşlı. Birçok genç Avrupa'da eğitim alıp Türkiye'ye geri döndü. Bir yandan işsiz kalanlar oldu, fakat bir yandan da gençler iş bulamayınca inovasyon işletme ve girişimcilik ekosistemlerinde yeni fırsatlar yakaladı. Birçok girişimci iyi bir işletmeci değildir. Birçok inovasyon yapan da ne girişimcidir ne de işletmeci... Fakat Türkiye'de bu durum farklı. İşletme, inovasyon ve girişimcilik bir arada işleyebiliyor." Kenan Şahin, Türkiye'de özel üniversitelerin fazlalığının bir fırsat olabileceğini belirtti.



'METAVERSE TERİMİYLE 1992'DE TANIŞTIK'

Zirvede 40 yılı aşkın süredir telekomünikasyon alanında araştırmalar yapan Truva Corp. Kurucu Başkanı Fuat Akyıldız da Metaverse hakkında bilgiler paylaştı. Akyıldız "Bildiğiniz üzere Metaverse internetin geleceği. Metaverse kelimesi ilk kez 1992'de Neal Stephenson'un Snow Crash romanında karşımıza çıkmıştı. Meta ve Universe'den gelen bir şey. Tek evrensel ve sürükleyici bir sanal dünya olarak şekillenecek internet. Bunların arasında birçok uygulama da bulunuyor. Sağlık alanından oyun sektörüne, eğitimden spora bu sanal dünya hayatımızda yer alacak" dedi.



YENİ BİR ÇAĞ: WEB 3.0

Zirvede, XR Masters Kurucu ve CEO'su, Open Ar Cloud Testbended Koordinatörü Ali Hantal, Metaverse hakkındaki sunumunda web 2.0'dan web 3.0'a geçişte şanslı bir jenerasyon olduğumuzu belirtti. Hantal, "Web 3.0 ile artık işlem bazlı yerine aktivite bazlı yani transaction (işlem) yerine deneyim bazlı bir dünyaya geçiyoruz. Metaverse'in bir evren olması için birden fazla kişi tarafından kullanılabilir, eş zamanlı olarak tecrübe edilebilir olması gerekiyor."

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