Ev sahiplerinden kira sözleşmesinde yeni tezgah! Yüzde 25 sınırını aşmak için kırk takla atlıyorlar: Ev sahibi-kiracı davaları artacak

Milyonlarca kiracıyı rahatlatan kira zammında yüzde 25 sınırını aşmak isteyen ev sahipleri çifte kontrattan tarihsiz tahliyeye, hileli satıştan elden ödemeye kadar yeni yöntemler geliştirdi.
HİLELİ SATIŞ
Yeni kira kontratlarını düzenlemenin sona erdiği 1 Temmuz 2023'e erteleyenlerin yanı sıra, kiralarını döviz bazında isteyen, yasal sınırın üstündeki farkı elden alan, hava parası talep eden ev sahipleri de var.
Yaklaşık 2.5 milyon hanenin sadece kira geliriyle geçindiğini belirten uzmanlar, "Kira artış oranından memnun olmayan ev sahipleri, kiracıyı çıkarmak için hileli satış dâhil her yolu deneyecek. Kayıt dışı tırmanacak, elden ödemeye başvurulacak. Ev sahibi-kiracı davaları artacak" şeklinde konuşuyor.
AĞUSTOSU BEKLİYORLAR
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, birden fazla evi olan mülk sahibinin kira bedelinin beklentiyi karşılamadığı için satış eğilimine döndüğünü kaydetti. Aşa, "Yüzde 25'lik yasal sınıra iki kez takılmak istemeyen ev sahiplerinin temmuzu hatta ağustosu beklediğini görüyoruz" dedi. Mahkemelerde ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları davalarının artacağını dile getiren Aşa, "Ev sahibi kiracıyı çıkarmak için her türlü yolu deneyecek. Şu an için ağırlıklı hileli satış yöntemi uygulanıyor. Kiracıyı çıkarmak için yakın akrabasına evi satıp, kiracı çıktıktan sonra yeniden üzerlerine alıyorlar" diye konuştu.
DÜKKANDAN SONRA EVE GEÇTİ
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan ev sahiplerinin yüzde 25'lik sınırı aşmak için geliştirdiği yan yolları tıkayacak önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi altını çizdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Akdoğan, "Son günlerde duyduğumuz bir başka yöntem de çifte kontrat yöntemidir. Özellikle işyeri kiralarında, taraflar kira bedelini aralarında serbestçe belirler. Devlete bildirilen ise başka bir kontrattır. Gerçeği ise başkadır. Bu şimdi konut kiralarında da görülmeye başladı" şeklinde konuştu.