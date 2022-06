Ev sahiplerinden kira sözleşmesinde yeni tezgah! Yüzde 25 sınırını aşmak için kırk takla atlıyorlar: Ev sahibi-kiracı davaları artacak

Yaklaşık 2.5 milyon hanenin sadece kira geliriyle geçindiğini belirten uzmanlar, "Kira artış oranından memnun olmayan ev sahipleri, kiracıyı çıkarmak için hileli satış dâhil her yolu deneyecek. Kayıt dışı tırmanacak, elden ödemeye başvurulacak. Ev sahibi-kiracı davaları artacak" şeklinde konuşuyor.



AĞUSTOSU BEKLİYORLAR

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, birden fazla evi olan mülk sahibinin kira bedelinin beklentiyi karşılamadığı için satış eğilimine döndüğünü kaydetti. Aşa, "Yüzde 25'lik yasal sınıra iki kez takılmak istemeyen ev sahiplerinin temmuzu hatta ağustosu beklediğini görüyoruz" dedi. Mahkemelerde ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları davalarının artacağını dile getiren Aşa, "Ev sahibi kiracıyı çıkarmak için her türlü yolu deneyecek. Şu an için ağırlıklı hileli satış yöntemi uygulanıyor. Kiracıyı çıkarmak için yakın akrabasına evi satıp, kiracı çıktıktan sonra yeniden üzerlerine alıyorlar" diye konuştu.