Kira artış sınırlamasında süre uzatılacak mı? Kira sınırı dükkan ve iş yerlerini kapsıyor mu? Bakan Bozdağ'dan flaş açıklama

Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa hâkim tarafından belirlenecek kira bedelinde de bu hüküm uygulanacak.