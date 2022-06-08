Apple Türkiye'deki fiyat tarifelerini yine değiştirdi! iPhone fiyatları yüzde 17.5- 22.2 arttı

Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerine 3 ay aradan sonra bir kez daha zam yaptı. Türkiye'deki iPhone fiyatları yüzde 17.5 ile yüzde 22.2 arasında zamlandı. Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına 8 Mart'ta da yüzde 14 ile 19 arasında zam yapmıştı. Son zammın ardından iPhone fiyatları ortalama yüzde 40 zamlanmış oldu. Son zamla iPhone 13 mini'nin başlangıç fiyatı 17 bin 499 liradan 20 bin 999 liraya çıkarıldı. En pahalı iPhone da 35 bin 399 liradan 41 bin 799 liraya yükseldi. Apple'ın telefon ekranlarını temizlemek isteyenler için üretip satışa sunduğu parlatma bezinin fiyatı ise 309 liradan 369 liraya çıktı.



PARLAT'MA' BEZİBEZİ

369 lira olan parlatma bezi sosyal medyada gündem oldu:

Parlatma bezi mi varmış, ben ıslak mendille siliyorum.

Parlatmayız biz de.

Sanki bahtımı mı parlatacak!

Hafızası 128 GB mı? Kamerası kaç MP? Ekran boyutu?

Sanırım satın alan kişinin geleceğini parlatıyor.

İnsan bir kere parlatma bezi alınca vazgeçemiyor.

Onu alman için de bir iPhone lazım.

Annem eski atletleri kesiyor, ben parlatma bezi yapıyorum.

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