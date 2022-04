Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla cep telefonlarında uygulanan ÖTV matrahına indirim yapıldı

MARK'ET' TEPKİSİ

Vatandaşlar kırmızı etteki fahiş fiyat artışlarından yakınırken, aynı şekilde et üreticileri de şikayetçi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, et satışında bir lobi oluştuğunu ve aracılar ile zincir marketlerin satın alma müdürlerinin ortak çalışıyor olabileceğini ifade etti. Çelik, satın alma müdürlerinin mal varlıklarının araştırılmasını istedi.

Barış ŞİMŞEK



KİNDER İTHALATİNA ANALİZ ŞARTI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Kinder marka ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi. Konuya ilişkin, bitkisel ithalatta yetkili 44 il müdürlüğüne yazı gönderildi. Yazıda, "Salgının ülkemize sıçramasının önlenmesi amacıyla yüzde 100 salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

