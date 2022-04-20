Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla cep telefonlarında uygulanan ÖTV matrahına indirim yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla cep telefonlarında uygulanan ÖTV matrahında güncelleme yapıldı. Böylece fiyatı daha düşük cep telefonlarında indirim imkanı doğdu. Karara göre; yüzde 25 ÖTV'ye tabi matrah bin 500 liraya kadar, yüzde 40 ÖTV'ye tabi matrah bin 500 lira ile 3 bin lira arası, yüzde 50 ÖTV'ye tabi matrah ise 3 bin lira ve üzeri olarak yeniden düzenlendi. Daha önce yüzde 25'lik dilimde ÖTV matrahı 640 lirayı aşmayan telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 640-bin 500 lira ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu. Kararın uygulanması sonrasında, ÖTV matrahı 640 ile bin 500 lira arasındaki cep telefonlarında yüzde 10.71'lik fiyat avantajı yaratarak 113- 265 lira bandında indirim sağlaması, bin 500-3 bin lira aralığında olanlarda yüzde 6.67'lik fiyat avantajıyla 177- 377 lira bandında bir indirim oluşturması bekleniyor.
DUL VE YETİME ÇİFT MAAŞ
Ülkemizde dul ve yetimlere belli şartlar dahilinde birden fazla maaş bağlanabiliyor. Bir sigortalı vefat ettiğinde eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor. 2008 öncesinde vefat eden sigortalıların yakınları farklı kurumlarda olmak üzere hem yetim hem de dul maaşı alabilmekteydi. Ancak 2008 sonrasında yüksek olan maaş tercih edilip alınıyor. Kadın emekli olduktan sonra çalışıyor ve eşinin de maaşını alıyorsa 3 ayrı maaş imkanı bulunuyor. Emekli bir kadın ilk maaşını kendi emekliliğinden alıyor. İkinci maaşını ise vefat eden eşinden dolayı alabiliyor. Üçüncü maaş da eğer kadının babası memur emeklisi ise ve vefat etmişse babasının maaşı olarak ödeniyor.
MARK'ET' TEPKİSİ
Vatandaşlar kırmızı etteki fahiş fiyat artışlarından yakınırken, aynı şekilde et üreticileri de şikayetçi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, et satışında bir lobi oluştuğunu ve aracılar ile zincir marketlerin satın alma müdürlerinin ortak çalışıyor olabileceğini ifade etti. Çelik, satın alma müdürlerinin mal varlıklarının araştırılmasını istedi.
Barış ŞİMŞEK
KİNDER İTHALATİNA ANALİZ ŞARTI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Kinder marka ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi. Konuya ilişkin, bitkisel ithalatta yetkili 44 il müdürlüğüne yazı gönderildi. Yazıda, "Salgının ülkemize sıçramasının önlenmesi amacıyla yüzde 100 salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir" denildi.