Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla cep telefonlarında uygulanan ÖTV matrahına indirim yapıldı





DUL VE YETİME ÇİFT MAAŞ

Ülkemizde dul ve yetimlere belli şartlar dahilinde birden fazla maaş bağlanabiliyor. Bir sigortalı vefat ettiğinde eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor. 2008 öncesinde vefat eden sigortalıların yakınları farklı kurumlarda olmak üzere hem yetim hem de dul maaşı alabilmekteydi. Ancak 2008 sonrasında yüksek olan maaş tercih edilip alınıyor. Kadın emekli olduktan sonra çalışıyor ve eşinin de maaşını alıyorsa 3 ayrı maaş imkanı bulunuyor. Emekli bir kadın ilk maaşını kendi emekliliğinden alıyor. İkinci maaşını ise vefat eden eşinden dolayı alabiliyor. Üçüncü maaş da eğer kadının babası memur emeklisi ise ve vefat etmişse babasının maaşı olarak ödeniyor.