Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a üçlü hesap ile emeklilik imkanı: EYT maaşları ayrı ayrı hesaplanacak

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar, emeklilik düzenlemesini heyecanla bekliyor.
Bu kapsamda olanların maaşları için üç ayrı hesaplama yapılıyor.
■ 1999'A KADAR SÜRE:
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar, emeklilik düzenlemesini heyecanla bekliyor.
Bu kapsamda olanların maaşları için üç ayrı hesaplama yapılıyor.
■ 1999'A KADAR SÜRE:
Aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 76 olarak uygulanıyor. 3.600 gün için ise yüzde 70 olarak alınıyor.
■ 1999-2008 ARASI:
Bu dönemde sistem değiştiriliyor ve 25 yıl için oran yüzde 65'e çekiliyor.
■ EKİM 2008 SONRASI:
Sosyal güvenliğin bir çatı altına toplanması ile 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50'ye kadar iniyor.