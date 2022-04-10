Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a üçlü hesap ile emeklilik imkanı: EYT maaşları ayrı ayrı hesaplanacak

    Emeklilik için yaşa takılanlar yeni düzenlemeyi beklerken maaş hesapları da yapılmaya başlandı. EYT kapsamındakilerin emekli maaşları üç ayrı dönem için ayrı ayrı hesaplanıyor.

    EYT’liye üçlü hesap

    8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar, emeklilik düzenlemesini heyecanla bekliyor.

    Bu kapsamda olanların maaşları için üç ayrı hesaplama yapılıyor.

    1999'A KADAR SÜRE:


        Aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 76 olarak uygulanıyor. 3.600 gün için ise yüzde 70 olarak alınıyor.

        1999-2008 ARASI:


        Bu dönemde sistem değiştiriliyor ve 25 yıl için oran yüzde 65'e çekiliyor.
            Hakim fragman
            Haberler Ekonomi Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a üçlü hesap ile emeklilik imkanı: EYT maaşları ayrı ayrı hesaplanacak
                SON DAKİKA