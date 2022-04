2022 Tarım Kredi ve Et ve Süt Kurumu dana Pirzola, dana biftek, kıyma, tavuk but kilosu kaç TL oldu? etin kilosu ne kadar? Dev indirim

Güncel et fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından et fiyatlarına ilişkin son dakika açıklama geldi. Kirişçi, "Ramazan ayı boyunca, market ortalamalarının yüzde 15-20 altında Et ve Süt Kurumunun 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde ucuz et satışı başladı." ifadelerine yer verdi. Peki, Tarım Kredi ve Et ve Süt Kurumu et fiyatları kaç TL oldu? ESK kırmızı et güncel fiyat listesi!