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    Ramazan ayında gıdaya artan talep fiyatlara yansıdı! Kahvaltılıklar artışta başı çekti

    Ramazan ayında artan talep fiyatlara yansıdı. Kahvaltılıklar fiyat artışlarında başı çekerken; yağ, un, çay, pirinç ve bulgurda da etiketler değişti. İşte sizler için derlediğimiz 5 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Gıdaya Ramazan tarifesi

    Gıda fiyatlarına Ramazan ayarı geldi. Ramazan ayında başta kahvaltılıklar olmak üzere gıda ürünlerine artan talep fiyatlara da yansıdı. Son 15-20 günde fiyatlar şişirildi. TAKVİM, aynı marketteki aynı marka ürünlerin fiyatlarını karşılaştırdı. Peynir, tereyağı, sucuk ve zeytinlerin pek çoğunda etiketlerin değiştiği görüldü. Kahvaltılıklarda en yüksek artış sucukta oldu. Markaya göre artışlar farklılık gösterirken, fiyatı yüzde 56 yükselen de yüzde 149 yükselen de olduğu görüldü. Peynir, zeytin, tereyağı gibi ürünlerde ağırlıkla yüzde 20-30 seviyesinde fiyat artışları dikkat çekerken; zeytinyağı, un, çay, pirinç, bulgur gibi ürünlerde de kayda değer yükselişler yaşandı.



    KUR KORUMALI MEVDUAT 695 MİLYARA ULAŞTI
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduatın (KKM) en net ve güçlü etkisini Rusya-Ukrayna Savaşı, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve FED faiz artırımı kararına rağmen kurun stabil durumunu korumasıyla gördüklerini söyledi. KKM bakiyesinin 1 Nisan itibarıyla 695 milyar liraya ulaştığını kaydeden Nebati, "Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, fiyat istikrarını sürdürülebilir şekilde sağlamak noktasında kararlı adımlar atmaktayız. Bu amaçla öncelikle kur korumalı mevduatkatılım hesabı ve sunulan çeşitli finansal enstrümanlar ile döviz kurlarındaki oynaklığı kısa zamanda giderdik" şeklinde konuştu.



    HAVACILIKTA GİRİŞİMLERİN YENİ MERKEZİ AÇILDI
    İGA İstanbul Havalimanı, İTÜ ARI Teknokent işbirliğiyle sektörde yenilikçi fikirlerin gelişmesi amacıyla 'İGA Hub' girişimcilik programını hayata geçirdi. 'Sivil havacılık ve havalimanı işletmeciliği' dikeyinde akıllı havalimanı, robotik, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, nesnelerin interneti, güvenlik ile mobilite alanlarındaki girişimlerin olgunlaşması için girişim ekosistemi oluşturuldu. İGA Hub'a kabul edilen girişimlere ihtiyaç duyacakları tüm desteklerin sunulmasının yanı sıra girişimciler İTÜ Çekirdek'in her yıl düzenlediği 'Big Bang Start-up Challenge'ta toplam 800 bin liralık İGA ödül havuzundan pay alma şansını yakalayacak.



        YEREL ÜRETİCİLERE E-TİCARET FIRSATI
        Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Kemal Suher, e-ticaretin en büyük avantajının alıcı ve satıcı arasındaki iletişimi eşitleyerek daha demokratik hale getirmesi olduğunu söyledi. e-ticaretin tüketici için en büyük avantajlarından birinin iade süreçlerindeki kolaylık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Suher, "Eskiden satın aldığınız ürün, sonrasında beğenmeseniz bile elinizde kalıyordu. E-ticaret sistemi ve platformlar, tüketiciye beklentilerini karşılamayan veya beğenmedikleri ürünü koşulsuz iade edebilme seçeneği sunuyor" diye konuştu. E-ticaretin hem iş hayatında aktif rol almayan kadınlar hem de mezun olduktan sonra herhangi bir tecrübesi olmayan kişiler için de yeni fırsatlar belirlediğini ifade eden Kemal Suher, "E-ticaret, mevcut işinden memnun olmayanlar için alternatif bir iş geliştirebilme ve satış yapma imkanı sağladı. Örneğin; bu kişiler evde pasta yapıp satabiliyor, el emeğiyle ürettikleri ürünleri açtıkları online mağazalar aracılığıyla satıyor ve e-ticaretin gücüyle kitlelere ulaştırıyor" dedi. Suher, e-ticaret aracılığıyla yerel üreticilerin ürünlerini dünyanın her yerine ulaştırabilme imkanı bulduğunu kaydederek, "Yerel üreticiler e-ticaret ile yalnızca ulusal değil uluslararası satış yapabilme imkanı da buluyor. E-ticaret dünyadaki ticari sınırları kaldırdı" şeklinde konuştu.



        MODADA TEKNOLOJİ RÜZGARI
        Perakende sürecini yönetmek adına 50 milyon liralık teknoloji, startup ve ekosistem yatırımı planlayan Kiğılı, bu uygulamalarını Türkiye perakende dünyasının hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı'nın da katıldığı toplantıda yeni teknolojilere ilişkin bilgi veren Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, "QualisICT Teknolojisi perakende alanında elimizi oldukça güçlendirdi. Retail Suite ve Q-Commerce olmak üzere iki ayrı hizm eti var. Retail Suite sayesinde perakende sektöründe özellikle saha ve merkez ofis arasında yaşanan sıkıntıları dijitalle çözüyoruz. Q-Commerce ise B2B, B2C ve özellikle global pazar yerlerinde stok, sipariş, satış ve lojistik operasyonlarını tek platformdan, optimize ve yalın bir biçimde yönetme imkanı veriyor" dedi. QualisICT'nin yanı sıra Octopus Teknoloji ve Q-Soft Teknoloji özelinde yatırımlarının doğru hizmeti en teknolojik şekilde sunmaya fırsat tanıdığını belirten Suerdem, "GoArt firmasının erken dönem ve 2'nci yatırımcısı olarak yerimizi aldık. Kısa süre içinde NFT koleksiyonlarımızı bu platformda sergileyeceğiz. Şu anda koleksiyonlarımıza dair yenilikçi ve sanal dünyaya uyum sağlayacak tasarımlarımız üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda metaverse dünyasında yerimizi alacağız" diye konuştu.

        MUHABİRLERE BORSA EĞİTİMİ
        Borsa İstanbul'da ekonomi muhabirlerine eğitim programı gerçekleşti. Konferans salonunda düzenlenen eğitim Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve ekonomi muhabirlerinin katılımıyla gerçekleşti. İş ve Ürün Geliştirme Direktörlüğü, Türev Piyasalar Operasyon Direktörlüğü, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü, Borçlanma Araçları Piyasası Operasyon Direktörlüğü ve Kıymetli Madenler hakkında eğitimler verildi. Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika dağıtımı gerçekleşti.

        ŞAMPİYON MOTORİN
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart'ta aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 5.46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9.19 yükseldi. TÜFE, Mart'ta geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 22.81, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61.14 yükseliş kaydetti. Tüketici fiyatları bazında Mart'ta en fazla fiyat artışı yüzde 32.67 ile motorinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23.26 ile kabakta görüldü. Motorindeki fiyat artışını yüzde 24.41 ile benzin, yüzde 23.47 ile kömür, yüzde 20.56 ile kuru soğan ücreti izledi.

        KİRA ARTIŞI %29.88
        Ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği zammın sınırı, yeni enflasyon verileriyle yükseldi. Kira artışında üst sınırı, 12 aylık ortalamalara göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) belirliyor. Kiraya bu oranın üzerinde zam istenemiyor. Türkiye İstatistik Kurumu, son 12 aylık ortalamalara göre TÜFE'yi yüzde 29.88 olarak açıkladı. Bu kapsamda bu ay yenilenecek kira kontratlarına en fazla yüzde 29.88 zam yapılabilecek.

        İHRACATTA ÇİFTE REKOR
        İhracatta Mart'ta Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk çeyrek performansına ve aylık ihracat rakamına ulaşıldı. İhracat Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.8 artarak 22.7 milyar dolara ulaşırken, ilk çeyrekte yüzde 20.8 artarak 60.3 milyar dolar oldu. 12 aylık ihracat ise yüzde 33.2'lik büyüme ile 235.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatta 2021'de yakalanan ivmenin bu yıl da devam ettiğini vurgulayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "22.7 milyar dolar, tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracat rakamıdır. Ocak ve Şubat'ta da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Bu yıl 3'te 3 yapmış olduk" diye konuştu. Dünyada ihracat beklentilerinin düştüğü, belirsizliklerin ve risklerin arttığı bir dönemde, Türkiye'nin diğer ülkelerden pozitif bir şekilde ayrıştığını ve Cumhuriyet tarihi ihracat rekorunu kırdığını vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle de 20 sektörün ihracatını artırdığını söyledi.

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        Haberler Ekonomi Ramazan ayında gıdaya artan talep fiyatlara yansıdı! Kahvaltılıklar artışta başı çekti
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