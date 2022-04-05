Ramazan ayında gıdaya artan talep fiyatlara yansıdı! Kahvaltılıklar artışta başı çekti

Gıda fiyatlarına Ramazan ayarı geldi. Ramazan ayında başta kahvaltılıklar olmak üzere gıda ürünlerine artan talep fiyatlara da yansıdı. Son 15-20 günde fiyatlar şişirildi. TAKVİM, aynı marketteki aynı marka ürünlerin fiyatlarını karşılaştırdı. Peynir, tereyağı, sucuk ve zeytinlerin pek çoğunda etiketlerin değiştiği görüldü. Kahvaltılıklarda en yüksek artış sucukta oldu. Markaya göre artışlar farklılık gösterirken, fiyatı yüzde 56 yükselen de yüzde 149 yükselen de olduğu görüldü. Peynir, zeytin, tereyağı gibi ürünlerde ağırlıkla yüzde 20-30 seviyesinde fiyat artışları dikkat çekerken; zeytinyağı, un, çay, pirinç, bulgur gibi ürünlerde de kayda değer yükselişler yaşandı.
KUR KORUMALI MEVDUAT 695 MİLYARA ULAŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduatın (KKM) en net ve güçlü etkisini Rusya-Ukrayna Savaşı, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve FED faiz artırımı kararına rağmen kurun stabil durumunu korumasıyla gördüklerini söyledi. KKM bakiyesinin 1 Nisan itibarıyla 695 milyar liraya ulaştığını kaydeden Nebati, "Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, fiyat istikrarını sürdürülebilir şekilde sağlamak noktasında kararlı adımlar atmaktayız. Bu amaçla öncelikle kur korumalı mevduatkatılım hesabı ve sunulan çeşitli finansal enstrümanlar ile döviz kurlarındaki oynaklığı kısa zamanda giderdik" şeklinde konuştu.
HAVACILIKTA GİRİŞİMLERİN YENİ MERKEZİ AÇILDI
İGA İstanbul Havalimanı, İTÜ ARI Teknokent işbirliğiyle sektörde yenilikçi fikirlerin gelişmesi amacıyla 'İGA Hub' girişimcilik programını hayata geçirdi. 'Sivil havacılık ve havalimanı işletmeciliği' dikeyinde akıllı havalimanı, robotik, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, nesnelerin interneti, güvenlik ile mobilite alanlarındaki girişimlerin olgunlaşması için girişim ekosistemi oluşturuldu. İGA Hub'a kabul edilen girişimlere ihtiyaç duyacakları tüm desteklerin sunulmasının yanı sıra girişimciler İTÜ Çekirdek'in her yıl düzenlediği 'Big Bang Start-up Challenge'ta toplam 800 bin liralık İGA ödül havuzundan pay alma şansını yakalayacak.