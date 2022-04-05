Ramazan ayında gıdaya artan talep fiyatlara yansıdı! Kahvaltılıklar artışta başı çekti





MODADA TEKNOLOJİ RÜZGARI

Perakende sürecini yönetmek adına 50 milyon liralık teknoloji, startup ve ekosistem yatırımı planlayan Kiğılı, bu uygulamalarını Türkiye perakende dünyasının hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı'nın da katıldığı toplantıda yeni teknolojilere ilişkin bilgi veren Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, "QualisICT Teknolojisi perakende alanında elimizi oldukça güçlendirdi. Retail Suite ve Q-Commerce olmak üzere iki ayrı hizm eti var. Retail Suite sayesinde perakende sektöründe özellikle saha ve merkez ofis arasında yaşanan sıkıntıları dijitalle çözüyoruz. Q-Commerce ise B2B, B2C ve özellikle global pazar yerlerinde stok, sipariş, satış ve lojistik operasyonlarını tek platformdan, optimize ve yalın bir biçimde yönetme imkanı veriyor" dedi. QualisICT'nin yanı sıra Octopus Teknoloji ve Q-Soft Teknoloji özelinde yatırımlarının doğru hizmeti en teknolojik şekilde sunmaya fırsat tanıdığını belirten Suerdem, "GoArt firmasının erken dönem ve 2'nci yatırımcısı olarak yerimizi aldık. Kısa süre içinde NFT koleksiyonlarımızı bu platformda sergileyeceğiz. Şu anda koleksiyonlarımıza dair yenilikçi ve sanal dünyaya uyum sağlayacak tasarımlarımız üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda metaverse dünyasında yerimizi alacağız" diye konuştu.



MUHABİRLERE BORSA EĞİTİMİ

Borsa İstanbul'da ekonomi muhabirlerine eğitim programı gerçekleşti. Konferans salonunda düzenlenen eğitim Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve ekonomi muhabirlerinin katılımıyla gerçekleşti. İş ve Ürün Geliştirme Direktörlüğü, Türev Piyasalar Operasyon Direktörlüğü, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü, Borçlanma Araçları Piyasası Operasyon Direktörlüğü ve Kıymetli Madenler hakkında eğitimler verildi. Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika dağıtımı gerçekleşti.



ŞAMPİYON MOTORİN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart'ta aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 5.46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9.19 yükseldi. TÜFE, Mart'ta geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 22.81, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61.14 yükseliş kaydetti. Tüketici fiyatları bazında Mart'ta en fazla fiyat artışı yüzde 32.67 ile motorinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23.26 ile kabakta görüldü. Motorindeki fiyat artışını yüzde 24.41 ile benzin, yüzde 23.47 ile kömür, yüzde 20.56 ile kuru soğan ücreti izledi.



KİRA ARTIŞI %29.88

Ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği zammın sınırı, yeni enflasyon verileriyle yükseldi. Kira artışında üst sınırı, 12 aylık ortalamalara göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) belirliyor. Kiraya bu oranın üzerinde zam istenemiyor. Türkiye İstatistik Kurumu, son 12 aylık ortalamalara göre TÜFE'yi yüzde 29.88 olarak açıkladı. Bu kapsamda bu ay yenilenecek kira kontratlarına en fazla yüzde 29.88 zam yapılabilecek.



İHRACATTA ÇİFTE REKOR

İhracatta Mart'ta Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk çeyrek performansına ve aylık ihracat rakamına ulaşıldı. İhracat Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.8 artarak 22.7 milyar dolara ulaşırken, ilk çeyrekte yüzde 20.8 artarak 60.3 milyar dolar oldu. 12 aylık ihracat ise yüzde 33.2'lik büyüme ile 235.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatta 2021'de yakalanan ivmenin bu yıl da devam ettiğini vurgulayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "22.7 milyar dolar, tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracat rakamıdır. Ocak ve Şubat'ta da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Bu yıl 3'te 3 yapmış olduk" diye konuştu. Dünyada ihracat beklentilerinin düştüğü, belirsizliklerin ve risklerin arttığı bir dönemde, Türkiye'nin diğer ülkelerden pozitif bir şekilde ayrıştığını ve Cumhuriyet tarihi ihracat rekorunu kırdığını vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle de 20 sektörün ihracatını artırdığını söyledi.

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