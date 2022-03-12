Türk Telekom’un satışında kazanan devlet!

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile LYY Telekomünikasyon AŞ (LYY) arasında, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin (Türk Telekom) toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi imzalandı. Türk Telekom tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, pay satın alım sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin detaylara ver verildi.
Açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonunun Türkiye'deki stratejik sektörlere yatırım yapma misyonu doğrultusunda, TVF ile LYY arasında Türk Telekom'un toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi imzalandı.
Açıklamada, şu ifadelere verildi:
"17 Aralık 2021 tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere LYY ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, işleme konu paylar için satın alım bedeli 1 milyar 650 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas alınarak Türk Telekom'un Genel Kurulu tarafından dağıtımına karar verilecek temettü tutarından LYY'nin yüzde 55 payına denk gelen kısmı LYY'ye ödenecektir.
Bu satın alma, Türk Telekom'un sektördeki güçlü pozisyonunun, marka değerinin, üstün varlık ve insan kalitesinin ve çeşitlendirilmiş iş modelinin yanı sıra sağlam finansal ve operasyonel performansının sürdürülebilirliğine ve Türkiye telekomünikasyon sektörünün uzun vadeli cazip görünümüne olan inancımızı yansıtmaktadır.
İşlemin tamamlanması ilgili düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınması dahil sözleşmede yer alan kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak gerçekleşecektir."
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Muhalefetin "2026'da imtiyaz süresi doluyor, devlete geçiyordu." eleştirilerini değerlendirdi. Güngör, "Şirket artık global arenada adını duyuran bir yapıda. Dolayısıyla sadece sabit imtiyaz konusu etrafında değerlendirilebilecek bir varlık değil." ifadelerini kulladı.
İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;
Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Türk Telekom operasyonu kim ne derse desin stratejik bir hamledir, devlet için bir kazançtır, dijitalleşen dünyada geleceğe önemli bir yatırımdır.
Nedenlerini anlatayım…
Malumunuz, Türk Telekom 2005'te özelleşti. Hariri ailesinin, Suudi Telekom Şirketi'yle ortak olduğu Oger Telecom, şirketin yüzde 55 hissesini 6 milyar 550 milyon dolara devraldı.
(Özelleştirme süreci boyunca halka arz ve temettü gelirleri de hesaba katıldığında devlet toplam 15.6 milyar dolar gelir elde etti) OTAŞ, özelleştirme sırasında bankalardan borç aldı. Daha sonra ödeme güçlüğü yaşadı. Banka borcunu 2013'te yapılandırdı. 4.75 milyar dolar krediyi ödeyemedi. Kredide en büyük pay Akbank'ındı. Arkasından Garanti ve İş Bankası geliyordu. 2018'de bankalar kredi ödenmeyince OTAŞ'ın Türk Telekom'daki hisselerini LYY Telekomünikasyon adında bir şirket kurarak devraldılar. Esasında o dönemde epey de 'kol kesti'ler. LYY'yi oluşturan irili ufaklı 22 banka bir süredir ellerindeki hisseyi satmak istiyorlar.