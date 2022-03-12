Türk Telekom’un satışında kazanan devlet!

Açıklamada, şu ifadelere verildi:

"17 Aralık 2021 tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere LYY ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, işleme konu paylar için satın alım bedeli 1 milyar 650 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas alınarak Türk Telekom'un Genel Kurulu tarafından dağıtımına karar verilecek temettü tutarından LYY'nin yüzde 55 payına denk gelen kısmı LYY'ye ödenecektir.

Bu satın alma, Türk Telekom'un sektördeki güçlü pozisyonunun, marka değerinin, üstün varlık ve insan kalitesinin ve çeşitlendirilmiş iş modelinin yanı sıra sağlam finansal ve operasyonel performansının sürdürülebilirliğine ve Türkiye telekomünikasyon sektörünün uzun vadeli cazip görünümüne olan inancımızı yansıtmaktadır.

İşlemin tamamlanması ilgili düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınması dahil sözleşmede yer alan kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak gerçekleşecektir."

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Muhalefetin "2026'da imtiyaz süresi doluyor, devlete geçiyordu." eleştirilerini değerlendirdi. Güngör, "Şirket artık global arenada adını duyuran bir yapıda. Dolayısıyla sadece sabit imtiyaz konusu etrafında değerlendirilebilecek bir varlık değil." ifadelerini kulladı.