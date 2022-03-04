Şubat'ta TÜFE aylık bazda yüzde 4.81 arttı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından başta gıda ve enerji sektöründe olmak üzere yaşanan fiyat artışları ile küresel problem haline gelen enflasyon, Türkiye'de de etkisini sürdürüyor.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat'ta aylık bazda yüzde 4.81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7.22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 54.44, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 105.01 olarak kaydedildi. Şubatta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 8.41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7 ile ev eşyası, yüzde 6.39 ile sağlık oldu.

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 75.75 ile ulaştırma, yüzde 64.83 ile ev eşyası, yüzde 64.47 ile gıdada görüldü. Şubat'ta en fazla fiyat artışı yüzde 88.51 ile karnabaharda oldu.