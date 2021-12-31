Öğretmene 2000 TL artış

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin yasalaşmasıyla eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı olanlara uzman öğretmenlik unvanı verileceğini söyledi.
Ünal, şöyle konuştu:
"Hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında bin lira artış olacak. 10 yıllık uzman öğretmenler ise eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı olursa başöğretmen olacak, ilave bir derece alacak, toplamda 2 bin lira maaşlarında artış olacak. Uzman öğretmenlikten bin, başöğretmenlikten bin lira artış olacak. Birinci derecede öğretmenlerin ek göstergeleri 3000'den 3600'e çıkacak."
Ünal, şöyle konuştu:
"Hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında bin lira artış olacak. 10 yıllık uzman öğretmenler ise eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı olursa başöğretmen olacak, ilave bir derece alacak, toplamda 2 bin lira maaşlarında artış olacak. Uzman öğretmenlikten bin, başöğretmenlikten bin lira artış olacak. Birinci derecede öğretmenlerin ek göstergeleri 3000'den 3600'e çıkacak."