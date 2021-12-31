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    Öğretmene 2000 TL artış

    AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin yasalaşmasıyla eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı olanlara uzman öğretmenlik unvanı verileceğini söyledi.

    Öğretmene 2000 TL artış
    AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin yasalaşmasıyla eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı olanlara uzman öğretmenlik unvanı verileceğini söyledi.

    Ünal, şöyle konuştu:

    "Hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında bin lira artış olacak. 10 yıllık uzman öğretmenler ise eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı olursa başöğretmen olacak, ilave bir derece alacak, toplamda 2 bin lira maaşlarında artış olacak. Uzman öğretmenlikten bin, başöğretmenlikten bin lira artış olacak. Birinci derecede öğretmenlerin ek göstergeleri 3000'den 3600'e çıkacak."
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    Haberler Ekonomi Öğretmene 2000 TL artış
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