Vizyoner’21 geleceği ’Fark et’tirecek

MÜSİAD'ın iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve iş hayatına katkı sağlama amacıyla düzenlediği Vizyoner zirvesinin dördüncüsü 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Bu yılki teması 'Fark Et' olarak belirlenen zirve, yerli ve yabancı konukların katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Vizyoner'in, "Türkiye'nin kalkınması, dünya gündeminde söz sahibi bir ülke olması, toplumsal düzeyde bir bilinç ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen programımız, geleceğimizin dönüşüm ve gelişimine çözüm önerileri getirmeyi hedefliyor" dedi. MÜSİAD Vizyoner ile iş ve ekonomi dünyasına yeni bir rota çizerken, alanında uzman isimleri ağırlayarak profesyonel iş dünyasında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Asmalı, şöyle konuştu: "2021 programımızın başlığını 'Fark Et' olarak belirledik. Çünkü her şey fark ederek başlar ve fark etmek geleceği inşa etmek demektir. Ülkeler inovatif farklılıklarıyla öne geçiyor. Aslında bu devirde fark eden başarıyor. Ticarette, dijitalde, inovasyonda, dönüşümde, sağlık alanında başarıyor; kısacası fark eden insan yeni kurulan dünya düzeninin başrolünde yerini alıyor. Ülkemizin küresel arenada başrolde olmasını istiyoruz, bu nedenle de 'Fark et' diyoruz."