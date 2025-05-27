Trabzonspor’dan Cerny sürprizi!

Trabzonspor, Beşiktaş'ın gündeminde olan Vaclav Cerny için devreye girdi.



Bordo mavililer, 27 yaşındaki sağ kanadın bonservisini elinde bulunduran Wolfsburg ile kısa süre içinde resmi görüşmelere başlamayı planlıyor.



Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı oynadığı etkileyici futbol, özellikle Türk kulüplerinin radarına girmesinde belirleyici oldu.



WOLFSBURG'UN BEKLENTİSİ 9 MİLYON EURO



Beşiktaş'ın uzun süredir takip ettiği Cerny için Wolfsburg'un 9 milyon euro civarında bonservis beklentisi bulunuyor. Ancak oyuncunun Türkiye'ye sıcak bakması, Trabzonspor'u bu transferde daha istekli hale getirdi.



SÖZLEŞMESİ HAZİRAN 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR



Bordo-mavili yönetim önce oyuncuyla anlaşmayı, ardından da Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmayı planlıyor. Cerny'nin Wolfsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Ancak kulübün oyuncuyu satmaya sıcak baktığı ve menajerine transfer görüşmeleri için izin verdiği öğrenildi.