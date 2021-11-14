Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan vergi kaçıranlarla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, vergi cenneti denilen ülkelere para aktaran kişilerin bilgilerinin alındığını belirterek, Bu bilgiler üzerinden MASAK, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı çalışıyor. Bu konuda herhangi bir yanlış iş yapan varsa bunların gereği yapılacak" dedi. Bakan Elvan şunları söyledi.

DÜNYA BANKASINDAN KREDİ:

Dünya Bankası heyetiyle Paris Anlaşması'nın imzalanmasından sonra 3.1 milyar dolarlık anlaşmaya imza attık. Program kredisi dâhil büyük ölçekli yatırımlar için 2.5 milyar dolar civarında düşük faizli, uzun vadeli destek alacağız.

EŞEL MOBİLLE 64 MİLYARLIK VERGİ ALINMADI:

Bugüne kadar 64 milyar liralık eşel mobil sistemi üzerinden alacağımız vergiyi almadık. Doğal gazda da şu anda konutlara yönelik ciddi bir destek bulunuyor, yaklaşık 100 liraya mal olan doğal gazı vatandaş 25 liraya kullanılıyor. Hazal ATEŞ

DİLBAY İŞLEYİŞİ ANLATTI

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay da, Komisyona vergi cennetlerinden bilgi alınmasına ilişkin bilgi verdi. Dilbay, Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre bir ülke bilgi değişimi yapmıyorsa ve haksız vergi rekabeti uyguluyorsa, bu ülkelere transfer olacak her türlü paradan tevkifat yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.