Halde 25 kuruş markette yakıyor! Limonun haline bak (Ekonomi haberleri)

Adana'da limonun kilosu halde 25 kuruşa kadar düştü. Ancak market fiyatı cep yakıyor. Bir zincir market limonu indirim afişiyle 3,49 liraya satışa sunarken, altına da 6,17 liralık masraf tablosu koydu. Limonu 3,60 liradan aldığını duyuran market, 51 kuruş vergi, 17 kuruş işleme/sevk gideri, 1,89 kuruş ise market gideri koyarak 6 lira 17 kuruşa mal ettiğini belirtti. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman ise 25 kuruştan limon sattıklarını belirterek, "En kaliteli limon 70 kuruşa gidiyor. Ankara ve İstanbul'da 6-7 liradan satılıyor. Bu da bizi çok üzüyor" dedi. Serkan ÖZKAYA.

CARİ DENGE FAZLA VERDİ

Cari açıkta, ihracattaki güçlü toparlanmanın etkisiyle yılın ikinci yarısında başlayan düşüş hızlanarak devam ediyor. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre, 2020'nin Eylül ayında 2 milyar 335 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi. Aylık bazda son 2 yılın en yüksek cari fazlasına imza atılırken, 9 aylık cari açık ise 11.7 milyar dolara geriledi.

FON BÜYÜKLÜĞÜ 187 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 29 Ekim 2021 tarihli Bireysel Emeklilik Sistemi verilerini açıkladı. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 187 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 164 milyar 70 milyon lirası katılımcılardan gelirken, sistemdeki devlet katkısı 22 milyar 929 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 7 milyon 12 bin kişiye yükseldi. Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) 29 Ekim 2021 verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 6 milyon 120 bin olduğu sistemde, toplam fon büyüklüğü ise 14 milyar 429 milyon lira oldu. İşveren sayısının 233 bin olduğu OKS'de sertifika sayısı da 8 milyon olarak kayıtlara geçti.