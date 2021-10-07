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    • Ekonomi
    • 07.10.2021 22:42
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    • 07.10.2021 22:42
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    Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Belediye mülkiyetindeki 106 konut arsası satışa çıkarıldı! İşte başvuru için şartlar…

    Yüzbinlerce vatandaş ev sahibi olabilmenin yollarını arıyor ve konut yaptırmak için arsa fiyatlarını da yakından takip ediyor. Belediye mülkiyetindeki 106 konut arsası satışa çıkarıldığının duyurulmasının ardından ihaleye katılmak isteyenler merakla başvuru için istenen şartların neler olduğunu araştırmaya başladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait Kocasinan İlçesi Güneşli Mahallesi’nde yer alan 106 adet konut alanı arsası, “Açık Teklif Usulü” ihale ile satışa sunulmaya başlandı. Peki müracaat için son tarih nedir? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Ev sahibi olmak isteyenlere müjde!

    Ev sahibi olmak isteyenler konut arsası ilanlarını yakından takip ediyor ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan sevindiren haber geldi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait Kocasinan İlçesi Güneşli Mahallesi'nde yer alan 106 adet konut alanı arsasının satışa sunulduğu duyuruldu. Açık teklif usülü olarak satılacak konut arsaları için müracaat edecekler istenen belgelerin neler olduğunu merak ediyor. Bir yandan da ihale tarihi ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte detaylar…

    KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 106 KONUT ARSASI MÜRAACATI İÇİN ŞARTLAR NELER?

    Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi Güneşli Mahallesinde bulunan 106 adet Konut Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak "Açık Teklif Usulü" ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

    Satışa çıkarılacak taşınmazın özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda sunulmuştur.

    İHALE NE ZAMAN YAPILACAK?

    İhale 26/10/2021 Salı günü saat 10:00'da Belediyemiz Kadir Has Kongre Kültür ve Sanat Merkezi salonunda yapılacaktır.
    Katılımcıların ihaleye katılabilmesi için 25/10/2021 Pazartesi günü en geç saat 17:30'da aşağıda istenen evrakları Belediyemiz Gelir Müdürlüğüne (Kat:1 Oda No:118) teslim edeceklerdir. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

    İşte gerekli evraklar:
    a)Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.), tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
    b)Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri
    c-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.
    ç)2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
    d)Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
    e-Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
    f-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (ç) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

    Satışa sunulan taşınmazın tamamı 3065 sayılı kanunun 17. Maddesi 4.fıkrası (p) bendi gereğince KDV'den istisnadır.

        -İmar çapı, Kroki, Teknik Şartname ve Tapu Fotokopisi iş bu şartnamenin eki niteliğinde olup, ayrılmaz parçasıdır. Teknik konudaki her türlü işlemler Belediyemiz İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nca yürütülecektir. (arsa teslimi, tapu devri vs. gibi)
        -Belediyemiz encümenince alınan ihale kararı, Büyükşehir Belediye Başkanınca veya yetkili kılınan kişilerce karar tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı kişilerce karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
        -Büyükşehir Belediye Başkanınca veya yetkililerce onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, üzerinde ihale yapılan veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesi halinde bu durum istekliye aynı şekilde bildirilir.
        -2886 sayılı kanununun 31. maddesi gereğince ihale kararının İta Amiri tarafından onaylanması vizesinin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde, ihale alıcısı geçici teminatı Kat'i teminata çevirerek, ihale bedelinin %25'ini, damga vergisi, gazete ilan bedelini ve sair masrafları Belediyemize peşin olarak yatıracaktır. İhaleden doğacak her türlü giderler (vergi, resim ve harç vs. gibi) yükümlüye ait olacaktır. Taksitlerin bir kısmını ödeyen ihale alıcısının ihaleden vazgeçmesi halinde ise kat'i teminatı irat kaydedilip ödenen taksit tutarları ilgiliye bir yıl içerisinde geri iade edilecektir.
        -Satışı yapılacak taşınmazın ihale de belirlenen bedelinin %25'ini peşin olarak, geriye kalan kısım ise peşin ödemenin yapıldığı tarihi takip eden 12 ay içerisinde 12 eşit taksitte ödenecektir. İhalenin fesh edilmesi halinde daha önce Belediyemize yatırılan kat'i teminat Belediyemize irat kaydedilir; vadesinde ödenmeyen bedeller için ise Gelir İdaresi Başkanlığınca Tahsilat Genel Tebliğinde belirtilen en son yılın tecil faiz oranı güne çevrilerek alınır.

        -İhalesi yapılan taşınmazın tapusu, borçların tamamı ödendikten sonra verilecektir. Ancak borçların tamamı ödenmediği halde ihale alıcısınca tapunun verilmesinin talep edilmesi halinde belirlenen ihale bedelinden ödedikleri kısım düşülerek, kalan tutar kadar teminat mektubu getirilmesi halinde de tapu verilebilecektir. Teminat mektubu karşılığında Tapu verildikten sonra devam eden taksit ödemelerinden herhangi birinin ödenmemesi halinde, teminat mektubunda yazılı tutarın tamamı nakde çevrilerek mahsup işlemi yapılacaktır. İhale alıcısı bu duruma itiraz etmeyecektir. Bu durumun haricinde borçlar ödenmeden hiçbir suretle tapu verilmeyecektir. Ayrıca alıcılar borçlarını ödedikten sonra 1 ay içerisinde tapularını almak zorundadır. Tapuların alınmaması nedeni ile vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgâl ve diğer sebeplerden dolayı idareden herhangi bir talepte bulunamazlar.
        -Alıcılar satışı yapılan arsa ile ilgili inşaat ruhsatı, mesken ruhsatı gibi yapım ve kullanım aşamasındaki tüm işlemlerini ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde İlçe Belediyesinden temin edeceklerdir.
        -2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak teminatı irat kaydedilir.
        - Açık teklif usulüne göre ihaleler isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

        Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşmış olmak şartı ile Devlet İhale Kanunun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
        -İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte yetkilidir. Son teklifin hadde değer bulunmaması iştirakçiye hak arama imkânı sağlamaz.
        -Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale sonucunun karara bağlanması;
        a) İhalenin yapıldığı ancak İta Amiri'nin onayına bağlı kaldığı,
        b) Tekliflerin, daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesi için süreye ihtiyaç duyulduğunda ihalenin 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,
        c) İhalenin yapılmadığı, hususlarından birine karar verilir.

        -2886 Sayılı Kanun ve şartnamedeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde iş bu şartnamenin hükümleri taşınmaz mal satış vaadi ile yapılan sözleşme yerine geçecek olup, arsa satışı ile ilgili Belediyemizle ihale alıcısı arasında ayrıca başka bir sözleşme yapılmayacaktır.
        -İhale alıcısı tebligata esas adres değişikliklerini 15 gün içerisinde Belediyemize yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde eski adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır.
        - İhale alıcısı tarafından gösterilecek ikâmetgâh veya iş yeri adresindeki herhangi bir şahsa yapılan tebligat kendisine yapılmış sayılacaktır.
        - Satışı yapılan taşınmazın parsel dışı alt yapı ve teknik hizmetleri Belediye tarafından yapılacaktır. Alıcılar ada-parsel içerisinde Belediyeden herhangi bir alt yapı ve teknik hizmet talebinde bulunamazlar.
        -Şartnamede değinilmemiş hükümler ortaya çıktığı an taraflar karşılıklı mutabakat ile yazılı olarak anlaşacaklardır.
        -Bu şartname hükümlerine uymayan ve yasal mükellefiyetlerini yerine getirmeyen alıcılar hakkında başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ihale fesh edilerek ilgilinin her türlü teminatı Belediyemize irat kaydedilecektir.
        -İhaleden ve sözleşmeden doğacak olan (ödeme ve sözleşmenin diğer maddelerinden doğacak olan) her türlü anlaşmazlıklar Belediye encümeninde görüşülerek çözümlenecektir. Uyuşmazlık halinde ise Kayseri Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.
        -Şartnamenin imza edilmiş olması şartnamenin aynen ve tamamen kabul edildiği manasında anlaşılır.

        -İdaremizin ilgili birim yetkililerince imza veya parafa edilmeyen ve mühürlenmeyen şartnameler geçersiz olup, bu tip şartnamelerin idaremiz nezrinde herhangi bir hükmü bulunmamaktadır.
        -İş bu şartname 26 maddeden ibaret olup, 2886 kanunda belirtilen mukavele yerine kaimdir.

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        Haberler Ekonomi Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Belediye mülkiyetindeki 106 konut arsası satışa çıkarıldı! İşte başvuru için şartlar…
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