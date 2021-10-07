Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Belediye mülkiyetindeki 106 konut arsası satışa çıkarıldı! İşte başvuru için şartlar…

-2886 Sayılı Kanun ve şartnamedeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde iş bu şartnamenin hükümleri taşınmaz mal satış vaadi ile yapılan sözleşme yerine geçecek olup, arsa satışı ile ilgili Belediyemizle ihale alıcısı arasında ayrıca başka bir sözleşme yapılmayacaktır.

-İhale alıcısı tebligata esas adres değişikliklerini 15 gün içerisinde Belediyemize yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde eski adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır.

- İhale alıcısı tarafından gösterilecek ikâmetgâh veya iş yeri adresindeki herhangi bir şahsa yapılan tebligat kendisine yapılmış sayılacaktır.

- Satışı yapılan taşınmazın parsel dışı alt yapı ve teknik hizmetleri Belediye tarafından yapılacaktır. Alıcılar ada-parsel içerisinde Belediyeden herhangi bir alt yapı ve teknik hizmet talebinde bulunamazlar.

-Şartnamede değinilmemiş hükümler ortaya çıktığı an taraflar karşılıklı mutabakat ile yazılı olarak anlaşacaklardır.

-Bu şartname hükümlerine uymayan ve yasal mükellefiyetlerini yerine getirmeyen alıcılar hakkında başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ihale fesh edilerek ilgilinin her türlü teminatı Belediyemize irat kaydedilecektir.

-İhaleden ve sözleşmeden doğacak olan (ödeme ve sözleşmenin diğer maddelerinden doğacak olan) her türlü anlaşmazlıklar Belediye encümeninde görüşülerek çözümlenecektir. Uyuşmazlık halinde ise Kayseri Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

-Şartnamenin imza edilmiş olması şartnamenin aynen ve tamamen kabul edildiği manasında anlaşılır.

-İdaremizin ilgili birim yetkililerince imza veya parafa edilmeyen ve mühürlenmeyen şartnameler geçersiz olup, bu tip şartnamelerin idaremiz nezrinde herhangi bir hükmü bulunmamaktadır.

-İş bu şartname 26 maddeden ibaret olup, 2886 kanunda belirtilen mukavele yerine kaimdir.