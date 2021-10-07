Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Belediye mülkiyetindeki 106 konut arsası satışa çıkarıldı! İşte başvuru için şartlar…

Ev sahibi olmak isteyenler konut arsası ilanlarını yakından takip ediyor ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan sevindiren haber geldi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait Kocasinan İlçesi Güneşli Mahallesi'nde yer alan 106 adet konut alanı arsasının satışa sunulduğu duyuruldu. Açık teklif usülü olarak satılacak konut arsaları için müracaat edecekler istenen belgelerin neler olduğunu merak ediyor. Bir yandan da ihale tarihi ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte detaylar…
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 106 KONUT ARSASI MÜRAACATI İÇİN ŞARTLAR NELER?
Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi Güneşli Mahallesinde bulunan 106 adet Konut Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak "Açık Teklif Usulü" ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.
Satışa çıkarılacak taşınmazın özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda sunulmuştur.
İHALE NE ZAMAN YAPILACAK?
İhale 26/10/2021 Salı günü saat 10:00'da Belediyemiz Kadir Has Kongre Kültür ve Sanat Merkezi salonunda yapılacaktır.
Katılımcıların ihaleye katılabilmesi için 25/10/2021 Pazartesi günü en geç saat 17:30'da aşağıda istenen evrakları Belediyemiz Gelir Müdürlüğüne (Kat:1 Oda No:118) teslim edeceklerdir. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.
İşte gerekli evraklar:
a)Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.), tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
b)Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri
c-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.
ç)2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
d)Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
e-Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
f-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (ç) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
Satışa sunulan taşınmazın tamamı 3065 sayılı kanunun 17. Maddesi 4.fıkrası (p) bendi gereğince KDV'den istisnadır.