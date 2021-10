Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Belediye mülkiyetindeki 106 konut arsası satışa çıkarıldı! İşte başvuru için şartlar…

-İmar çapı, Kroki, Teknik Şartname ve Tapu Fotokopisi iş bu şartnamenin eki niteliğinde olup, ayrılmaz parçasıdır. Teknik konudaki her türlü işlemler Belediyemiz İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nca yürütülecektir. (arsa teslimi, tapu devri vs. gibi)

-Belediyemiz encümenince alınan ihale kararı, Büyükşehir Belediye Başkanınca veya yetkili kılınan kişilerce karar tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı kişilerce karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

-Büyükşehir Belediye Başkanınca veya yetkililerce onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, üzerinde ihale yapılan veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesi halinde bu durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

-2886 sayılı kanununun 31. maddesi gereğince ihale kararının İta Amiri tarafından onaylanması vizesinin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde, ihale alıcısı geçici teminatı Kat'i teminata çevirerek, ihale bedelinin %25'ini, damga vergisi, gazete ilan bedelini ve sair masrafları Belediyemize peşin olarak yatıracaktır. İhaleden doğacak her türlü giderler (vergi, resim ve harç vs. gibi) yükümlüye ait olacaktır. Taksitlerin bir kısmını ödeyen ihale alıcısının ihaleden vazgeçmesi halinde ise kat'i teminatı irat kaydedilip ödenen taksit tutarları ilgiliye bir yıl içerisinde geri iade edilecektir.

-Satışı yapılacak taşınmazın ihale de belirlenen bedelinin %25'ini peşin olarak, geriye kalan kısım ise peşin ödemenin yapıldığı tarihi takip eden 12 ay içerisinde 12 eşit taksitte ödenecektir. İhalenin fesh edilmesi halinde daha önce Belediyemize yatırılan kat'i teminat Belediyemize irat kaydedilir; vadesinde ödenmeyen bedeller için ise Gelir İdaresi Başkanlığınca Tahsilat Genel Tebliğinde belirtilen en son yılın tecil faiz oranı güne çevrilerek alınır.