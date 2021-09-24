Kasko önem kazandı

Trafikte her 10 araçtan sadece 3'ünün kaskosunun olması, son dönemde artan araç ve yedek parça bedelleri nedeniyle, olası hasar durumunda kaskosuz araç sahiplerini oldukça zor durumda bırakabiliyor. Ray Sigorta'nın özelleştirilmiş yapıya sahip yeni ürünü Başlangıç Kasko, hırsızlık, deprem, yangın, sel ve dolu gibi temel büyük riskleri güvence altına alıyor.

Aracını büyük hasarlara karşı önlem alarak korumaya başlayan araç sahipleri geniş kapsamlı asistans hizmetleri sayesinde de birçok ek hizmete ücretsiz veya indirimli sahip oluyor. Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Öngörülemeyen doğa olaylarının sebep olduğu risklerin bu kadar arttığı dönemlerde kasko gibi koruyucu ürünler daha da önem kazanıyor" dedi. Ray Sigorta'nın yenilikçi ürünü Başlangıç Kasko, aracın çalınması, yanması, deprem, fırtına, sel-su, dolu gibi büyük hasar yaratabilecek durumlara karşı sunduğu güvencelerin yanında geniş asistans yelpazesi ile de dikkat çekiyor. Dolu asistans paketi kapsamında sağlanan öncelikli randevu, boyasız göçük düzeltme, parça değişimi, cam değişimi gibi hizmetlerin yanı sıra yılda 6 defa ücretsiz iç-dış oto yıkama, lastik saklama/değiştirme, periyodik bakım işçiliği gibi hizmetler de sunuluyor.