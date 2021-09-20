Hal yasası ne zaman çıkacak? Yeni hal yasası neleri kapsıyor? Fahiş fiyatlar düşecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Vatandaşlar fahiş fiyatların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Meclis Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç yeni hal yasası ile ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.
YENİ HAL YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ekonomi alanında atılacak adımlara hız verildi. Ekonomi kurmayları ile AK Parti'nin Meclis ayağının yasalarla destek vereceği ortak çalışmayla enflasyon, hayat pahalılığı ve fiyat artışlarındaki spekülasyonlarla mücadele edilecek.
1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte vatandaşları ve mükellefleri de rahatlatacak düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketlerinin de teker teker yasalaşması bekleniyor. Fiyatlardaki doğal olmayan yükselişler Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenirken, sahada yapılan çalışmalarla kontroller sıkılaştırıldı.
AK Parti kaynakları, "Adımlar atılmaya başlandı, bunun meyvesini önümüzdeki aylarda göreceğiz. Özellikle spekülasyon çok fazla. Dolar artıyor diye fiyatlar artıyor, dolar inince fiyatlar düşmüyor.
Bu fiyat spekülatörlerine izin verilmeyecek. Üretici, tedarikçi ve perakendeci işletmelerin girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı herhangi bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışına gitmesi, serbest piyasa ekonomisi ile açıklanamaz.