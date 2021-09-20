Hal yasası ne zaman çıkacak? Yeni hal yasası neleri kapsıyor? Fahiş fiyatlar düşecek mi?

Ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunulamaz. Bu önlemek için devletin bütün kurumları çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu. Sabah'ın haberine göre, fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi için üreticiden tüketiciye ulaşım zincirini sağlayan Hal Yasası'nın çıkarılması gündemde. Hal Yasası ile yüksek fiyatların yansıdığı gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesinin sağlanacak.

Meclis Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç. konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç:

Geçtiğimiz yılda bu fahiş fiyat artışlarını çok konuştuk. Hukuka ve adalete dayanmayan ticaret ahlakına dayanmayan aynı zaman haklı gerekçelere de dayanmayan bu fiyat artışları geçen yıl çok konuştuk. Bu yıl bunlarını olmamasını ümit ediyorduk ama maalesef yine aynı durum ortaya çıktı.

Enflasyon şu anda yüzde 19 civarında ama gıda enflasyonu yüzde 29 civarlarında seyrediyor. Bu sadece ülkemizde değil dünyada da böyle bir durum var.

Şu anda girdi enflasyonu yüzde 40'ları geçmiş durumda. Pandemiyi gözardı ederek içinden geçtiğimiz durumu açıklama çok zor açıkçası.

Pandemi bize bazı konularda önemli dersler verdi. Dünyada gıda tedariğini elinde tutan ve bir elin parmaklarını geçmeyecek dev firmalar var. Bunlar farklı ülkelerde farklı isimlerle faaliyet gösteren ama 4 tane dünya devi firma var.

Bunlar bu dönemde normalar karlarının üzerine 4 trilyon dolar para kazandılar. Bunun için haklı bir durumda ortada yoktu.

Çünkü bu süreçte üretim de devam etti yani bu fahiş fiyatlar için haklı gerekçeleri yok. Talepler de bile yüzde 7'lere kadar düşüşler yaşandı. Buna rağmen gıdayı pahalı almak zorunda kaldık.