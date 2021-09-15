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    Emlakçı oyunu! Kiracıya komisyon yalanı...

    Kiralardaki artış başta üniversiteliler olmak üzere ev arayanları bezdirirken, bazı ev sahiplerinin ‘emlakçıyım’ diyerek komisyon istediği ortaya çıktı...

    Emlakçı oyunu

    Kiralık konut fiyatlarındaki yükseliş üniversitelilerin de etkisiyle sürerken, kimi ev sahipleri 'Pes' dedirten uygulamalara başvuruyor. Düzce Emlakçılar Derneği, gelen şikayetleri araştırırken ev sahiplerinin emlakçı oyununu ortaya çıkardı.




    Bazı ev sahiplerinin kendi numaralarının da üzerinde bulunduğu sahte emlakçı afişleri bastırıp kendi evlerine astıkları, bu yolla öğrenci ve ailelerinden bir kira peşin, bir kira depozito ve bir kira bedeli de emlakçı komisyonu talep ettikleri öğrenildi.



    Dernek Başkanı Ömer Kaya, "Üniversite çevresinde öğrencilere yönelik konut projeleri var. O projelerde daire alanlar var. Kendilerini emlakçı olarak tanıtıyorlar. Yaptıkları kiralamadan komisyon da talep ediyorlar.



        Bazıları 4-5 ay karşılığında kira talep ediyor. Bunlar hukuki değil, kapıcı, inşaatçı, bakkal sahibi emlakçı olmuş" dedi.



        RAPOR HAZIRLIĞI
        Yetki belgesi olmayan hiç kimsenin kiralama ya da satış yapamayacağını vurgulayan Ömer Kaya, "Ticaret İl Müdürlüğü ve gerekli birimlere çalışmalarımızı rapor halinde teslim edeceğiz" diye konuştu.



        Depozito bedelinin bir kirayı geçemeyeceğini, bunun bankada teminatta kalması gerektiğini anlatan Kaya, "Ev sahibi kira depozitosunu kullanamaz. Kullanırsa iade etmek zorunda" ifadesini kullandı.

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        Emlakçı oyunu
        Haberler Ekonomi Emlakçı oyunu! Kiracıya komisyon yalanı...
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