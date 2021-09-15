Emlakçı oyunu! Kiracıya komisyon yalanı...

Kiralık konut fiyatlarındaki yükseliş üniversitelilerin de etkisiyle sürerken, kimi ev sahipleri 'Pes' dedirten uygulamalara başvuruyor. Düzce Emlakçılar Derneği, gelen şikayetleri araştırırken ev sahiplerinin emlakçı oyununu ortaya çıkardı.
Bazı ev sahiplerinin kendi numaralarının da üzerinde bulunduğu sahte emlakçı afişleri bastırıp kendi evlerine astıkları, bu yolla öğrenci ve ailelerinden bir kira peşin, bir kira depozito ve bir kira bedeli de emlakçı komisyonu talep ettikleri öğrenildi.
Dernek Başkanı Ömer Kaya, "Üniversite çevresinde öğrencilere yönelik konut projeleri var. O projelerde daire alanlar var. Kendilerini emlakçı olarak tanıtıyorlar. Yaptıkları kiralamadan komisyon da talep ediyorlar.