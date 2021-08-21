Emekli ve memur maaşına 3600 ek gösterge ayarı! İkramiyeler 33-38 bin lira artıracak

3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti olan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığı yüzde 22.06 (943 lira) artarak 4 bin 270 liradan 5 bin 213 liraya yükselecek. Hemşireler ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığı ise 4 bin 150 liradan yüzde 25.6 (1.063 lira) artarak öğretmen ve polisler ile eşitlenecek.