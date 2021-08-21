Emekli ve memur maaşına 3600 ek gösterge ayarı! İkramiyeler 33-38 bin lira artıracak

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü toplu sözleşme kapsamında 3600 ek göstergede atılacak adıma çevrildi. Ek gösterge artışı memurların ikramiye ve emekli aylıklarında önemli artış getirecek.
3600 ek gösterge hayata geçtiğinde, mevcut emekliler de yararlanacak. Ek göstergelerin yükseltilmesi daha önce öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri için gündeme gelmişti. Ancak sendikalar "Tüm kamu görevlilerini kapsasın" diyor.
MAAŞTA YÜZDE 22-25 ARTIŞ
Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmenler ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatipler 3000 ek göstergeye tabi. Hemşireler ve diğer 4 yıllık üniversite mezunu imamhatipler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor.