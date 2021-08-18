Emeklilik hayali kuranlara büyük müjde! İşte 10 soruda kolay emeklilik rehberi! Hesaplı kredi fırsatı...

Yapılandırma yasası prim borcu olanlar ya da daha önce dondurulmuş hizmet süresi bulunanlara önemli imkanlar getirdi.
Pek çok kişiye de emeklilik yolunu açtı. İşte bu yasa ile emekli olma formülleri:
YAPILANDIRMA NE GETİRİR?
30 Nisan'a kadar oluşan prim borçları ay sonuna kadar SGK'ya başvurulursa yapılandırılacak. Faizler silinip Yİ-ÜFE tutarı eklenecek. 1 Kasım'a kadar peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE'nin de yüzde 90'ı alınmayacak. İsteyen 18 taksitte 36 ayda da ödeyebilecek.
YA BAŞVURULMAZSA?
30 Nisan'dan önceki prim borçları silinecek, bu sürelere ait hizmetler dondurulacak. Sonra istenirse ihya edilebilecek.