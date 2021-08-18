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    Emeklilik hayali kuranlara büyük müjde! İşte 10 soruda kolay emeklilik rehberi! Hesaplı kredi fırsatı...

    Prim borcunu yapılandırma, dondurma ve ihya imkanı pek çok kişiye emekli olma yolunu açacak. Üstelik de isteyene hesaplı kredi sağlanacak. İşte emeklilik rehberi...

    10 soruda kolay emeklilik rehberi

    Yapılandırma yasası prim borcu olanlar ya da daha önce dondurulmuş hizmet süresi bulunanlara önemli imkanlar getirdi.

    Pek çok kişiye de emeklilik yolunu açtı. İşte bu yasa ile emekli olma formülleri:

    YAPILANDIRMA NE GETİRİR?
    30 Nisan'a kadar oluşan prim borçları ay sonuna kadar SGK'ya başvurulursa yapılandırılacak. Faizler silinip Yİ-ÜFE tutarı eklenecek. 1 Kasım'a kadar peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE'nin de yüzde 90'ı alınmayacak. İsteyen 18 taksitte 36 ayda da ödeyebilecek.

    YA BAŞVURULMAZSA?
    30 Nisan'dan önceki prim borçları silinecek, bu sürelere ait hizmetler dondurulacak. Sonra istenirse ihya edilebilecek.

        DONDURULMUŞ HİZMET SÜREM VAR. İHYA AVANTAJLI MI?
        Bu süreler daha düşük ödemeyle ihya ediliyor. Güncel prim tutarı yerine söz

        EMEKLİLİK İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
        Yapılandırma ya da ihya ile emekli olacak kişiler, ödemeler tamamlanınca aylığa kavuşacak. Prim borcu olup, bu süreye ihtiyacı olmayanlar da dondurma işleminin yapılmasıyla aylık bağlatabilecek.

        İSTEĞE BAĞLIYA DA VAR MI?
        Nisan 2021 ve öncesine ait olup başvuru tarihi itibariyle ödeme imkanı ortadan kalkmayan primler yapılandırma kapsamında.

        KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARDA HANGİ İMKAN VAR?
        Kısmi süreli çalışanlar da son 12 aylık dönemde ödenmemiş primler için yapılandırma hakkından yararlanabilecek.

            EMEKLİLİK KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANIR?
            Birikmiş Bağ-Kur prim borcunu ödemesi ya da ihya etmesi halinde 4/A ya da 4/B'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek kişiler yararlanır. Hizmet borçlanması ile yaşlılık aylığı bağlanabilecek kişilere de aynı imkan var.

            NASIL ALINIYOR?
            Sosyal güvenlik müdürlüklerine başvuru yapılıp, buradan alınacak 'Emekli olunabilir' yazısıyla Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'a başvurabilecek.

            ŞARTLARI NEDİR?
            Aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kullanılabilecek.

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            Haberler Ekonomi Emeklilik hayali kuranlara büyük müjde! İşte 10 soruda kolay emeklilik rehberi! Hesaplı kredi fırsatı...
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