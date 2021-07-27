700 bin işçi için önemli hafta! Toplu sözleşme heyecanı...





Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arasında olanlara 100 lira, 3 bin 750- 4 bin lira arasında olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti.