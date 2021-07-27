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    700 bin işçi için önemli hafta! Toplu sözleşme heyecanı...

    Kamu işçileri için toplu sözleşme sürecinde önemli viraja girildi. Bu hafta tekliflerin revize edilmesi ve orta noktada buluşulması bekleniyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    700 bin işçi için önemli hafta
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    Taşerondan gelenler de dahil tüm kamu işçileri toplu sözleşme heyecanı yaşıyor.

    Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'yle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreçte önemli viraja girildi.



    Bu hafta yeni teklifler masaya gelecek. Görüşmelerde işçi tarafını temsil eden Türk-İş ve Hakİş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.



    Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arasında olanlara 100 lira, 3 bin 750- 4 bin lira arasında olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti.



        Önümüzdeki günlerde kamu tarafı yeni teklifini açıklayacak ve pazarlık süreci bu yeni rakamlar üzerinden devam edecek.

        İki tarafın da tekliflerini revize etmesiyle bir orta noktada buluşulması bekleniyor.




        KONFEDERASYONLAR

        En düşük brüt ücret 4 bin 800 liraya yükseltilsin.
        2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı



        HÜKÜMET
        Brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100, 3 bin 750- 4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam
        Yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı

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        Diren Tunus
        Haberler Ekonomi 700 bin işçi için önemli hafta! Toplu sözleşme heyecanı...