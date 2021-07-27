700 bin işçi için önemli hafta! Toplu sözleşme heyecanı...

Taşerondan gelenler de dahil tüm kamu işçileri toplu sözleşme heyecanı yaşıyor.
Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'yle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreçte önemli viraja girildi.
Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arasında olanlara 100 lira, 3 bin 750- 4 bin lira arasında olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti.