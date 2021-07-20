Türk makineciler ilk yarıda ihracatta yüzde 40’a yakın artış yakaladı

Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı Haziran sonu itibarıyla 11.4 milyar dolar oldu. İhracat siparişlerinin yılın ilk 6 ayında küresel ölçekte hızla arttığına dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Bu artıştan en çok yararlanan ülkelerden biri olduk ve dünya makine ihracatının yüzde 20'ye yakın arttığı tahmin edilen ilk yarı yılda biz yüzde 40 artış oranına yaklaştık. Gelecek 3 yıl makine sektörünün altın çağı olacak" dedi. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışın devam etmesi yönünde tüketici talebi dışında unsurlar olduğuna da dikkat çeken Karavelioğlu, şunları söyledi:

GENÇLERE ÇAĞRI

"Pandemi sonrası süreçte sürdürebilirlikle uyumlu yeşil yatırımlar katlanarak artacak ve imalatçı sektörlerin tamamı baştan aşağı bir dönüşüm yaşayacak. Sanayi 4.0 ve dijitalleşme yönündeki ihtiyaçlar da makine sektörünün önünü açacak. Üniversite tercihlerinin yaklaştığı bu dönemde, gençlerimize sektörümüz ile ilgili alanlara öncelik vermelerini ve parlak bir geleceğin parçası olmalarını tavsiye ediyorum."