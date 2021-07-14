Evde bakıma ödeme başladı (Ekonomi haberleri)

ŞULE ALP'E ALTIN PALMİYE ÖDÜLÜ

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki tarihi dostluğu, pekiştirmek amacıyla düzenlenen Altın Palmiye Ödülleri (Golden Palm Awards) bu yılki sahiplerini buldu. 7 yıldır İstanbul'da yapılan ödül töreni, bu yıl Azerbaycan'da düzenlendi. İş ve sanat dünyasından başarılı isimlere ödüllerinin verildiği törende BESA Grup Satış ve Pazarlama Direktörü Şule Alp ise Yılın En İyi Satış ve Pazarlama Direktörü Ödülü'ne layık görüldü.