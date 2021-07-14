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    Evde bakıma ödeme başladı (Ekonomi haberleri)

    Aile Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini açıkladı. Haziran ayı için toplam 893,1 milyon lira ödeme yapılacak.

    Evde bakıma ödeme başladı

    Aile Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini açıkladı. Haziran ayı için toplam 893,1 milyon lira ödeme yapılacak.

    KORUCULARA EK TAZMİNAT
    AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan torba yasanın ilk 12 maddesi, komisyondan geçti. Kabul edilen maddelere göre, güvenlik korucularının aylık ücretlerinin, asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.

    PİLOT'TAN 18 YENİ GİRİŞİME DESTEK
    TÜRK Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT'ta 9'uncu dönem programına yapay zeka ağırlıklı, nitelikli ve özgün teknoloji çözümleri geliştiren 18 ekip seçildi. Ağırlıklı olarak yapay zeka odaklı, nitelikli ve özgün teknolojiler geliştiren ekiplerin oluşturduğu 18 girişimin her birine 200'er bin lira nakit desteği verilecek. Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, yeni dönemde programa katılacak girişim sayısını ve verilen nakit desteğini artırdıklarını belirtti.

        39 BİN KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK
        Kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı, Bursa, Gaziantep, Antalya, Trabzon ve Samsun'dan sonra dün Konya'da gerçekleştirildi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Kadın girişimcilerimize özel kurguladığımız 'Kadın Girişimci Destek Paketi'mizden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bu yana, yurt çapında 39 bini bulan girişimci faydalanmış ve 3.6 milyar lirayı aşan kredi hacmi gerçekleşmiştir" dedi.

        3 MİLYAR LİRALIK SAĞLIK YATIRIMI
        Son 1 yılda sağlık teknolojileri alanına 3 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını belirten Coenda Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Akbaş, "Türkiye'yi salgın döneminde bu yatırımlar korudu. Yerli solunum cihazlarından sağlık teknolojilerine kadar birçok alanda yatırım yapıldı. Bu alanda kendi göbeğimizi kendimiz kestik" dedi. Akbaş, 500 milyon lira yatırımla Samsun'da sağlık teknolojileri alanında üretim yapacak fabrikalarının yakın zamanda faaliyete geçeceğini söyledi.

        ŞULE ALP'E ALTIN PALMİYE ÖDÜLÜ
        Türkiye         ve Azerbaycan arasındaki tarihi dostluğu, pekiştirmek amacıyla düzenlenen Altın Palmiye Ödülleri (Golden Palm Awards) bu yılki sahiplerini buldu. 7 yıldır İstanbul'da yapılan ödül töreni, bu yıl Azerbaycan'da düzenlendi. İş ve sanat dünyasından başarılı isimlere ödüllerinin verildiği törende BESA Grup Satış ve Pazarlama Direktörü Şule Alp ise Yılın En İyi Satış ve Pazarlama Direktörü Ödülü'ne layık görüldü.

            MALİYE'DEN GİZLİ ORTAK DÜZENLEMESİ
            Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir ve servetlerin gerçek sahiplerinin belirlenmesi için tebliğ yayınladı. Şirketlerin 'gerçek faydalanıcı bilgisi verme' yükümlüğü Ağustos'ta başlayacak. Kurumlar vergisi mükellefleri, kripto ve elektronik para işiyle uğraşanlar, bankalar, varlık şirketi yöneticileri, altın gibi kıymetli maden işleriyle uğraşanlar, spor kulüpleri düzenleme kapsamına alındı. Vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında mükelleflerin bildirimlerini düzenleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği dün Resmi Gazete'de yayımlandı.
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            Haberler Ekonomi Evde bakıma ödeme başladı (Ekonomi haberleri)