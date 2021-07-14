Evde bakıma ödeme başladı (Ekonomi haberleri)

Aile Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini açıkladı. Haziran ayı için toplam 893,1 milyon lira ödeme yapılacak.
KORUCULARA EK TAZMİNAT
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan torba yasanın ilk 12 maddesi, komisyondan geçti. Kabul edilen maddelere göre, güvenlik korucularının aylık ücretlerinin, asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.
PİLOT'TAN 18 YENİ GİRİŞİME DESTEK
TÜRK Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT'ta 9'uncu dönem programına yapay zeka ağırlıklı, nitelikli ve özgün teknoloji çözümleri geliştiren 18 ekip seçildi. Ağırlıklı olarak yapay zeka odaklı, nitelikli ve özgün teknolojiler geliştiren ekiplerin oluşturduğu 18 girişimin her birine 200'er bin lira nakit desteği verilecek. Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, yeni dönemde programa katılacak girişim sayısını ve verilen nakit desteğini artırdıklarını belirtti.