29 Haziran CANLI altın fiyatları: Bugün 14-22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında peş peşe yaşanan düşüşlerin büyük ve küçük ölçekteki yüz binlerce yatırımcının dikkatini çekiyor. Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 503,2 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 501,6 liradan tamamlamıştı. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Haziran canlı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?