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    • Ekonomi
    • 29.06.2021 08:52
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    • 29.06.2021 08:52
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    29 Haziran CANLI altın fiyatları: Bugün 14-22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında bu hafta yaşanan gelişmeler dakika dakika takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 808,00 lira, Cumhuriyet altını 3.306,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,60 düşüşle 498,50 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Haziran canlı altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında peş peşe yaşanan düşüşlerin büyük ve küçük ölçekteki yüz binlerce yatırımcının dikkatini çekiyor. Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 503,2 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 501,6 liradan tamamlamıştı. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Haziran canlı altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve pazartesi günü kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    CUMA PAZARTESİ
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 501,30 501,50 498,30 498,50
    Cumhuriyet Ata Lira 3.304,00 3.325,00 3.285,00 3.306,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 457,20 461,20 454,60 458,60
    Lira(Tam) Ziynet 3.228,00 3.248,00 3.210,00 3.230,00
    Yarım Ziynet 1.614,00 1.624,00 1.605,00 1.615,00
    Çeyrek Ziynet 807,00 812,00 803,00 808,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,60 azalışla 498,50 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 808,00 lira, Cumhuriyet altını 3.306,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,60 düşüşle 498,50 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 495 BİN LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 495 bin liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 495 bin lirayı, en yüksek ise 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 495 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 432 milyon 391 bin 868,10 lira, işlem miktarı ise 873,61 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 448 milyon 516 bin 134,41 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, VakıfBank şeklinde sıralandı.

        Analistler, enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair belirsizliklerin sürmesinin altının ons fiyatının yön bulmasını zorlaştırdığını ve işlemlerin 1.770-1.790 bandında görülmeye devam ettiğini belirterek, yurt içinde ise gram altının düşen dolar kurundan destek bulduğunu söyledi.

            Bugün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesi ile azalan risk iştahının altının ons fiyatını desteklediğini aktaran analistler, teknik açıdan yükselişlerin kalıcı olması için 1.790 doların üzerinde kalıcı kapanışlar gerektiğini bildirdi.
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            Haberler Ekonomi 29 Haziran CANLI altın fiyatları: Bugün 14-22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu?