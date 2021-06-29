29 Haziran CANLI altın fiyatları: Bugün 14-22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında peş peşe yaşanan düşüşlerin büyük ve küçük ölçekteki yüz binlerce yatırımcının dikkatini çekiyor. Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 503,2 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 501,6 liradan tamamlamıştı. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Haziran canlı altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve pazartesi günü kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|501,30
|501,50
|498,30
|498,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.304,00
|3.325,00
|3.285,00
|3.306,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|457,20
|461,20
|454,60
|458,60
|Lira(Tam) Ziynet
|3.228,00
|3.248,00
|3.210,00
|3.230,00
|Yarım Ziynet
|1.614,00
|1.624,00
|1.605,00
|1.615,00
|Çeyrek Ziynet
|807,00
|812,00
|803,00
|808,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,60 azalışla 498,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 808,00 lira, Cumhuriyet altını 3.306,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,60 düşüşle 498,50 liradan işlem gördü.