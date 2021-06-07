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    • Ekonomi
    • 07.06.2021 16:11
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    • 07.06.2021 16:14
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    ! ? Kimler alabilir?

    Gündemde sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. İşveren ve işçileri yakından ilgilendiren kıdem tazminatını alabilecek olanların belli başlı şartları taşıyor olması gerekiyor. Bu haktan yararlanabilmek için en önemli koşul işverenin işçiyi kendi istediğiyle işten çıkarması oluyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu detay gündemde düşmüyor ve tüm illerden, her sektörde çalışan vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki ?

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    Kıdem tazminatı hesaplama 2021!

    Kıdem tazminatı hesaplama 2021! e-Devlet kıdem tazminatı hesaplama işlemi nasıl yapılır? Kimler alabilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu konuyla ilgili bazı detaylar var, işverenden kıdem tazminatını alabilmek için bazı şartların sağlanmış olması gerekiyor, peki hangi durumlarda alınabilir? İşte merak edilen tüm detaylar...

    KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

    Çeşitli sektörlerde çalışan işçiler çalıştıkları sektörde tüm hizmet süreleri boyunca belli bir emek verirler. İşçilerin çalıştıkları bu sektörde verdikleri emeğin karşılığını almaları için kıdem tazminatı verilir. Kıdem tazminatı, yasalar ile teminat altına alınan yasal bir sistemdir. Bu kıdem tazminatlarını almak için bazı durumlarda belli şartlar aranır. İşçiler tüm yıllarda çalıştıkları süre boyunca büyük bir emek vermekteler. Yıllarca aynı sektörde çalışıp emek veren işçilerin kıdem tazminatı hakkı doğar.

    KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2021

    - Çalışanın çalıştığı toplam süre belirlenir.

    - Çalışanın çalıştığı toplam yıl sayısı ile aldığı son brüt ücret (yol, yemek ve diğer yan ödemelerle birlikte) çarpılır.

    - Tam yıl sürenin dışında kalan sürenin toplam gün sayısı belirlenir ve günlük brüt ücretle çarpılır.

    - Ortaya çıkan tutardan %0,759 oranında damga vergisi kesilir ve geriye kalan tutar, kıdem tazminatı tutarını gösterir ve çalışana bu tutar ödenir.

        Kıdem tazminatımı alarak işimi sonlandırdılar. Tazminat nasıl hesaplanıyor?

        Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanısıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri v.b.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

        1983 yılından girişi bulunan 1963 doğumlu bayan sigortalıyım. 1994 ile 2006 yılları arasında prim boşluğum var. Çıkan yeni yasalarda bu arayı ödeyip emekliliğe hak kazanma şansım var mı? Yani çalışmayıp prim ödemediğim yılların boşluğunu doldurabilir miyim? Geriye dönük hak verildi mi?

        Yasalarda geriye dönük borçlanma veya ara boşlukları borçlanarak ödeme gibi bir düzenleme bulunmamakta.
        Bu nedenle ara boşlukları ödeme imkanı yok. Ancak, 1983 yılındaki SSK girişinizden sonra doğum yapmışsanız ve doğumdan sonraki günlerde adınıza prim yatmamış ise en fazla 3 çocuğa kadar toplamda 6 yıl borçlanabilirsiniz.
        Bunun dışında borçlanıp ara boşluk ödeme bir durum söz konusu değil.

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        KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI

        -İşçinin haklı bir sebep ile işi bırakması

        - İşçinin haklı bir sebep olmadan da işten çıkarılması

        - İşçinin emekli olmak için işi bırakması

        - Erkek işçilerin de askerlik yapmak için işlerini bırakmaları

        - İşçilerin emeklilik ile ilgili diğer şartları tamamladıktan sonra emeklilik yaşını beklemeleri için işçinin işini bırakması

        - Kadın işçinin de evlendikten sonra bir yıl içinde işi bırakması durumu

        - İşçinin ölmesi ile birlikte de kıdem tazminatı verilir. Tüm bu belirtilen durumlarda her çalışma yılına göre işçiye brüt maaşı kadar bir kıdem tazminatı ödenmektedir.
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