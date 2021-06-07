Kıdem tazminatı hesaplama 2021! e-Devlet kıdem tazminatı hesaplama işlemi nasıl yapılır? Kimler alabilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu konuyla ilgili bazı detaylar var, işverenden kıdem tazminatını alabilmek için bazı şartların sağlanmış olması gerekiyor, peki hangi durumlarda alınabilir? İşte merak edilen tüm detaylar...
KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
Çeşitli sektörlerde çalışan işçiler çalıştıkları sektörde tüm hizmet süreleri boyunca belli bir emek verirler. İşçilerin çalıştıkları bu sektörde verdikleri emeğin karşılığını almaları için kıdem tazminatı verilir. Kıdem tazminatı, yasalar ile teminat altına alınan yasal bir sistemdir. Bu kıdem tazminatlarını almak için bazı durumlarda belli şartlar aranır. İşçiler tüm yıllarda çalıştıkları süre boyunca büyük bir emek vermekteler. Yıllarca aynı sektörde çalışıp emek veren işçilerin kıdem tazminatı hakkı doğar.
KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2021
- Çalışanın çalıştığı toplam süre belirlenir.
- Çalışanın çalıştığı toplam yıl sayısı ile aldığı son brüt ücret (yol, yemek ve diğer yan ödemelerle birlikte) çarpılır.
- Tam yıl sürenin dışında kalan sürenin toplam gün sayısı belirlenir ve günlük brüt ücretle çarpılır.
- Ortaya çıkan tutardan %0,759 oranında damga vergisi kesilir ve geriye kalan tutar, kıdem tazminatı tutarını gösterir ve çalışana bu tutar ödenir.