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    KOSGEB desteği kolaylaşacak

    Pandemi nedeniyle sıkıntı yaşayan işletmelere destek amacıyla KOSGEB tarafından verilecek 75 bin liralık kredinin koşullarının hafifletilerek daha fazla işletmenin bundan yararlanması için çalışma başlatıldı. İşte haberin detayları ve 12 Mayıs tarihli 'nden derlediğimiz ekonomi haberleri...

    KOSGEB desteği kolaylaşacak
    Pandemi nedeniyle sıkıntı yaşayan işletmelere destek amacıyla KOSGEB tarafından verilecek 75 bin liralık kredinin koşullarının hafifletilerek daha fazla işletmenin bundan yararlanması için çalışma başlatıldı. Destekten faydalanmak isteyenlerden aranan şartlarda değişiklik yapılacak. Amaç şu ana kadarki en iyi koşullu krediden daha çok işletmenin yararlanarak hızla toparlanması ve salgın nrasına hazır hale gelmesi. (ZÜBEYDE YALÇIN)

    785 MİLYON $'LIK SENDİKASYON
    Türk Eximbank, sendikasyon kredisini yüzde 100'ün üzerinde yenileyerek 466.9 milyon euro ve 218 milyon dolar olmak üzere toplam 785 milyon dolar tutarında kaynak sağladı. 1 yıl vadeli işlemin toplam maliyeti, euro dilim için Euribor+yüzde 2.50, dolar dilim için +yüzde 2.75 seviyesinde belirlendi. İşleme 11 farklı ülkeden 31 uluslararası finansal kurum katılım sağladı. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Küresel salgının getirdiği tüm zorluklara rağmen hedeflerimizin üzerinde bir taleple kredimizi başarılı bir şekilde yeniledik" dedi.

    SOSYETE ÇEREZİ!
    Pandemi döneminde kuruyemişe olan taleple birlikte fiyatlar da arttı. Bu artıştan de nasibini aldı. Kabak çekirdeğinin fiyatında pandeminin görüldüğü günden bu yana yüzde 100'e yakın artış yaşandı. Geçen yıl 36-38 liradan satılan kabak çekirdeği, 60-80 liraya çıktı. Sektör yetkilileri, fiyat olarak , badem ve kajudan sonra dördüncü sırada yer alan çekirdekteki hareketliliği büyüyen talebe bağlıyor.

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    Haberler Ekonomi KOSGEB desteği kolaylaşacak