Sosyal güvenlik mevzuatımızda malul olan sigortalılar için erken emeklilik hakkı bulunuyor. Malulen emekli olabilmek için çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu gösterir rapora ihtiyaç duyuluyor. Malulen emeklilikte sigorta öncesindeki rahatsızlıklar değil, çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkan hastalıklara bakılıyor.
YÖNETMELİKLE GELDİ
Malulen emeklilik şartlarıyla ilgili çıkartılan yönetmeliklerde ve yapılan değişikliklerle kanser hastalarına özel bir imkan tanınıyor. 3 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve ekinde detaylar belirlendi.
Kanser türüne göre değişmekle birlikte gerekli prim ve sigorta şartını taşıyanlar belli bir süre malul sayılıp maaş alabiliyor. Bu süre genel olarak 18 ay olarak uygulanırken; bazı hastalıklarda 12, bazılarında ise 24 ay olabiliyor. Kanser hastalarının teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları şartıyla sağlık kurulu raporu aranmaksızın yani yüzde 60 şartına bakılmaksızın malullük aylığı bağlanabiliyor.