Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 'ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık' gerekçesiyle işten çıkartılan işçilerin yeni işe girmesini zorlaştıran 'kod 29' konusunda değişikliğe gitti.
İşveren artık haklı fesih yaparken hangi gerekçeyle fesih yaptığını ayrıntılı kod ile bildirecek. Böylece işe mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebepleri aynı bildirim kodları ile gösterilmeyecek.
Böylece çalışanların hangi sebeple çıkartıldıkları belli olacak. SGK, fesih yasağının delindiği iddialarını da yalanladı.