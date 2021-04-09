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    Çalışana çözümü: Düzenleme işten çıkarılmayı nasıl etkileyecek?

    (SGK), '' konusunda değişikliğe gitti. İlk kez TAKVİM’in gündeme getirdiği Kod 29 sorunu, yapılan değişiklikle çözülmüş oldu. Peki, düzenleme işten çıkarılmayı nasıl etkileyecek? İşveren neye dikkat edecek? Haklı fesihe hangi kod verilecek? İşte detaylar...

    Takvim
    Çalışana kod 29 çözümü

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 'ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık' gerekçesiyle işten çıkartılan işçilerin yeni işe girmesini zorlaştıran 'kod 29' konusunda değişikliğe gitti.



    İşveren artık haklı fesih yaparken hangi gerekçeyle fesih yaptığını ayrıntılı kod ile bildirecek. Böylece işe mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebepleri aynı bildirim kodları ile gösterilmeyecek.



    Böylece çalışanların hangi sebeple çıkartıldıkları belli olacak. SGK, fesih yasağının delindiği iddialarını da yalanladı.



        İŞTE YENİ KODLAR
        ● Gerekli vasıflarda işverenin yanıltılması: Kod 42

        ● İşverenle ilgili asılsız ihbarlar: Kod 43

        ● İşyerine sarhoş gelinmesi: Kod 44

        ● İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması: Kod 45



        ● Hırsızlık ve meslek sırlarını deşifre: Kod 46

        ● 7 günden fazla hapis cezası alanlar: Kod 47

        ● İşverenden izin almadan devamsızlık: Kod 48



        ● İşçinin izin almaksızın veya haklı sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş günü veya 1 ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut 1 ayda 3 iş günü işine devam etmemesi: Kod 49

        ● İşin güvenliğini tehlikeye atmak: Kod 50

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        Haberler Ekonomi Çalışana kod 29 çözümü: Düzenleme işten çıkarılmayı nasıl etkileyecek?