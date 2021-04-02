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    • Ekonomi
    • 02.04.2021 10:22
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    • 02.04.2021 10:29
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    Kredi faiz oranları Cuma depremi 2 Nisan , , , , ve faiz oranları...

    Ev almak, araç sahibi olmak ya da acil nakit ihtiyaçlar için pek çok kişi bankalardan kredi çekmek istiyor. Yüksek kredi notu ortalamasına sahip olan kişiler her zaman için kolay kredi kullanma imkanına sahiptir. Kredi kullanmak isteyen kişiler hangi bankanın hangi faiz oranı ile kredi verdiğini araştırmadan ihtiyaç, araç veya ev kredisi müracaatında bulunmuyor. Faiz oranlarının yükseldiği bugünlerde kamu ve özel bankaların faiz oranlarında ehemmiyetli miktarda farklılık görülebiliyor. Peki banka kredi faiz oranları ne gidişatta? İşte 2 Nisan 2021 , , , , , , , , ve faiz oranları...

    takvim.com.tr
    Kredi faiz oranları son dakika Cuma depremi! TEB, Akbank, Yapı Kredi...

    Kamu ve özel bankalar üzerinden İhtiyaç, Taşıt veya Konut Kredisi kullanmak isteyenler düşük faiz oranlarına sahip bankaları araştırmadan kredi çekme işlemi gerçekleştirmiyor. Bizde tüm bankaların kredi faiz oranlarını bir araya getirdik. İşte 2 Nisan 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları... Kredi çekerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kredi karşılaştırma işlemidir. Kredi çekerken kredi faiz oranı yerine mutlaka yıllık kredi maliyetlerini karşılaştırmanız gerekir. Bazı bankalar daha düşük kredi faiz oranı göstererek kredi masraflarını yükseltmekte, böylelikle aslında müşterilerinden daha fazla para tahsili yapmaktadır.

    VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

    - Konut kredisi: 1.32
    - İhtiyaç kredisi: 1.59
    - Taşıt kredisi: 1.55

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

    - Tüketici kredisi: 1.51
    - Taşıt kredisi: 1.56
    - Konut kredisi: 1.37

    HALKBANK FAİZ ORANLARI

    - İhtiyaç kredisi: 1,54
    - Taşıt kredisi: 1,56
    - Konut kredisi: 1,38

    GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI

    - İhtiyaç kredisi: 1.79
    - Konut kredisi: 1.80
    - Taşıt kredisi: 1.60

        İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

        - İhtiyaç kredisi: 1.60
        - Taşıt kredisi: 1.60
        - Ev kredisi: 1.45

        TEB FAİZ ORANLARI

        - İhtiyaç kredisi: 1.60
        - Taşıt kredisi: 1.95
        - Konut kredisi: 2.00

        QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

        - İhtiyaç kredisi: 1.49
        - Konut kredisi: 1.74
        - Taşıt kredisi: 1.79

        DENİZBANK FAİZ ORANLARI

        - İhtiyaç kredisi: 2.23
        - Tüketici kredisi: 2.35
        - Mortgage kredisi: 1.58
        - Taşıt kredisi: 1.74

        YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

        - İhtiyaç kredisi: 1.89
        - Taşıt kredisi: 1.60
        - Konut kredisi: 1.69

        AKBANK FAİZ ORANLARI

        - Direkt kredi: 1.64
        - İhtiyaç kredisi: 1.63
        - Taşıt kredisi: 1.61
        - Konut kredisi: 1.41

            En Kolay Kredi Nasıl Çekilir?

            Yüksek kredi notu ortalamasına sahip olan kişiler her zaman için kolay kredi kullanma imkanına sahiptir.

            Günümüzde bankalar internet şubesi üzerinden hazır kredi limitleri tanımlamakta olup yüksek kredi notu ortalaması olan kişilere bu limitler hazır olarak bulunmakta olup ihtiyaç anında internet şubesi üzerinden hesaba girilmekte ve ardından krediler bölümünden bu limit dahilinden kredi kullanımı gerçekleştirilmektedir.

            Anında kredi ya da hazır kredi limiti olarak anılan bu kredi paketlerinde hafta sonu ve 7/24 kredi kullanımına izin verilmektedir. Adınıza hazır kredi limiti tanımlanmadıysa bu durumda internetten kredi başvurusu yapabilirsiniz. İnternetten online kredi başvurusu yaparak ön onaylı kredi çekebilir, kredi başvuru evrakları ile banka şubesine giderek kredinizi çekebilirsiniz.

            Kredi Nasıl Hesaplanır?

            Kredi çekerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kredi karşılaştırma işlemidir. Kredi çekerken kredi faiz oranı yerine mutlaka yıllık kredi maliyetlerini karşılaştırmanız gerekir. Bazı bankalar daha düşük kredi faiz oranı göstererek kredi masraflarını yükseltmekte, böylelikle aslında müşterilerinden daha fazla para tahsili yapmaktadır. Toplam kredi maliyeti ise bu noktada size en doğru sonucu verecektir. Masraflar dahil kredi faiz oranları ile karşılaştırma yapılması çok önemlidir.

            Kredi hesaplama işleminizi bankaların internet sitelerinden ulaşabileceğiniz kredi hesaplama makinesi ile kolaylıkla yapabilirsiniz.

            Sigorta Masraflarına Dikkat Edin

            Yine bazı bankalar kredi faiz oranlarını düşük tutarken müşterilerine bazı sigortaları zorunlu tutmaktadır. Örneğin kredi çekerken hayat sigortası yanı sıra bazı bankalar kendi sigorta ürünlerini satmak adına BES sigortası gibi sigortaları da zorunlu tutmakta bu da cebinizden daha fazla para çıkmasına neden olur.
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