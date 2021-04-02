Kamu ve özel bankalar üzerinden İhtiyaç, Taşıt veya Konut Kredisi kullanmak isteyenler düşük faiz oranlarına sahip bankaları araştırmadan kredi çekme işlemi gerçekleştirmiyor. Bizde tüm bankaların kredi faiz oranlarını bir araya getirdik. İşte 2 Nisan 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları... Kredi çekerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kredi karşılaştırma işlemidir. Kredi çekerken kredi faiz oranı yerine mutlaka yıllık kredi maliyetlerini karşılaştırmanız gerekir. Bazı bankalar daha düşük kredi faiz oranı göstererek kredi masraflarını yükseltmekte, böylelikle aslında müşterilerinden daha fazla para tahsili yapmaktadır.
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
- Konut kredisi: 1.32
- İhtiyaç kredisi: 1.59
- Taşıt kredisi: 1.55
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
- Tüketici kredisi: 1.51
- Taşıt kredisi: 1.56
- Konut kredisi: 1.37
HALKBANK FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: 1,54
- Taşıt kredisi: 1,56
- Konut kredisi: 1,38
GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: 1.79
- Konut kredisi: 1.80
- Taşıt kredisi: 1.60