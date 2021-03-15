HYUNDAİ'DEN 68.500 TL İNDİRİM KAMPANYASI

Hyundai i10, i20, Kona, Tucson ve H100 modelleri için Mart ayında geçerli olmak şartı ile 68.500 TL'ye kadar indirim 100 bin TL'ye 12 ay 0 faiz fırsatı ile finansman dayanağı sunuyor. İşte merak edilen kampanyanın ayrıntıları;

Hyundai i10 İndirim Kampanyası

Hyundai mart ayı içerisinde 2021 model i10 1.2 Style AMT, 1.2 Style AMT Çift Renk, 1.2 Seçkine AMT ve 1.2 Seçkine AMT Çift Renk modelleri için 10.500 TL indirim kampanyası fırsatı sunuyor. Buna ek olarak firma 50.000 TL'ye 12 ay 0 faiz fırsatı ile finansman dayanağı sunuyor. Kampanya 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

Hyundai i20 İndirim Kampanyası

Hyundai mart ayı içerisinde 2021 model Yeni i20 1.4 MPI Jump MT modelleri için 21.800 TL indirim kampanyası fırsatı sunuyor. Buna ek olarak firma, 100.000 TL'ye 12 ay 0 faiz fırsatı ile finansman takviyesi sunuyor. Kampanya 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

Hyundai Kona İndirim Kampanyası

Hyundai mart ayı içerisinde 2020 model Yeni Kona 1.0 Style DCT modelleri için 62.900 TL indirim kampanyası fırsatı sunuyor. Buna ek olarak firma, 80.000 TL'ye 12 ay 0,99 faiz fırsatı ile finansman dayanağı sunuyor. Kampanya 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

Hyundai Kona İndirim Kampanyası

Hyundai mart ayı içerisinde 2020 model Tucson N Line Plus 4×4 Dizel modelleri için 68.500 TL indirim kampanyası fırsatı sunuyor. Buna ek olarak firma, 100.000 TL'ye 12 ay 0 faiz fırsatı ile finansman takviyesi sunuyor. Kampanya 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

2021 MODEL HYUNDAİ ARAÇ MODELLERİ GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

2021 ve 2020 model Hyundai i10, i20, Yeni Kona, Kona, Tucson ve H100 kamyonet modellerinin fiyatlarını sizler için bir ortaya getirdik. İşte yeni fiyat listesi;