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    • Ekonomi
    • 15.03.2021 13:07
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    • 15.03.2021 13:07
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    Sıfır araçta bu fırsat kaçmaz! 68.500 TL indirim, 0 faiz taşıt kredisi ile Mart ayı kampanyası! Fiyatlar baştan aşağı yenilendi!

    Sıfır otomobilde bu fırsat kaçmaz! indirim kampanyaları 2021 yılında da tüm hızıyla devam ediyor. Hyundai, Mart ayı içinde 5 araç modelinde 100 bin TL'ye kadar 0 faiz finansman takviyesi uygulayarak 68.500 TL'lik indirim fırsatı sunuyor. 4 Mart'tan itibaren başlayan kampanya 31 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek. Peki, 2021 Hyundai fiyatları ne kadar? İşte

    takvim.com.tr
    Hyundai 68.500 TL indirim kampanyası! Mart ayında geçerli!

    Hyundai indirim kampanyalarım tüm hızıyla devam ediyor. Mart ayı içerisinde i10, i20, Kona, Tucson ve H100 modellerinde 100 bin TL'ye kadar 0 faiz finansman takviyesi sunan Hyundai 68.500 TL'ye kadar indirim fırsatı sunuyor. 4 Mart prestiji ile başlayan kampanya 31 Mart 2021 tarihine kadar tüm bayilerde yeni Hyundai sahibi olmak isteyen müşterilere sunuluyor. Pekala 2021 Hyundai fiyatları ne kadar? İşte Hyundai indirim ve 0 faiz kampanyaları…

    HYUNDAİ'DEN 68.500 TL İNDİRİM KAMPANYASI

    Hyundai i10, i20, Kona, Tucson ve H100 modelleri için Mart ayında geçerli olmak şartı ile 68.500 TL'ye kadar indirim 100 bin TL'ye 12 ay 0 faiz fırsatı ile finansman dayanağı sunuyor. İşte merak edilen kampanyanın ayrıntıları;

    Hyundai i10 İndirim Kampanyası

    Hyundai mart ayı içerisinde 2021 model i10 1.2 Style AMT, 1.2 Style AMT Çift Renk, 1.2 Seçkine AMT ve 1.2 Seçkine AMT Çift Renk modelleri için 10.500 TL indirim kampanyası fırsatı sunuyor. Buna ek olarak firma 50.000 TL'ye 12 ay 0 faiz fırsatı ile finansman dayanağı sunuyor. Kampanya 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

    Hyundai i20 İndirim Kampanyası

    Hyundai mart ayı içerisinde 2021 model Yeni i20 1.4 MPI Jump MT modelleri için 21.800 TL indirim kampanyası fırsatı sunuyor. Buna ek olarak firma, 100.000 TL'ye 12 ay 0 faiz fırsatı ile finansman takviyesi sunuyor. Kampanya 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

    Hyundai Kona İndirim Kampanyası

    Hyundai mart ayı içerisinde 2020 model Yeni Kona 1.0 Style DCT modelleri için 62.900 TL indirim kampanyası fırsatı sunuyor. Buna ek olarak firma, 80.000 TL'ye 12 ay 0,99 faiz fırsatı ile finansman dayanağı sunuyor. Kampanya 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

    Hyundai Kona İndirim Kampanyası

    Hyundai mart ayı içerisinde 2020 model Tucson N Line Plus 4×4 Dizel modelleri için 68.500 TL indirim kampanyası fırsatı sunuyor. Buna ek olarak firma, 100.000 TL'ye 12 ay 0 faiz fırsatı ile finansman takviyesi sunuyor. Kampanya 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

    2021 MODEL HYUNDAİ ARAÇ MODELLERİ GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

    2021 ve 2020 model Hyundai i10, i20, Yeni Kona, Kona, Tucson ve H100 kamyonet modellerinin fiyatlarını sizler için bir ortaya getirdik. İşte yeni fiyat listesi;

    1.0 MPI 5 İleri Düz MT Jump (Benzinli): 153.450 TL
    1.0 MPI 5 İleri Otomatik AMT Jump (Benzinli): 161.300 TL
    1.2 MPI 5 İleri Otomatik AMT Style (Benzinli): 159.750 TL
    1.2 MPI 5 İleri Otomatik AMT Style Çift Renk (Benzinli): 160.950 TL
    1.2 MPI 5 İleri Otomatik AMT Seçkine (Benzinli): 167.897 TL
    1.2 MPI 5 İleri Otomatik AMT Seçkine Çift Renk (Benzinli): 169.097 TL

        1.4 MPI 6 ileri Düz MT Jump (Benzinli): 146.732 TL
        1.4 MPI 6 ileri Düz MT Style (Benzinli): 179.850 TL
        1.4 MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli):176.900 TL
        1.4 MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli): 179.900 TL
        1.4 MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) : 189.900 TL
        1.4 MPI 6 ileri Otomatik AT Seçkine (Benzinli): 199.900 TL

        1.0T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Style (Benzinli): 224.605 TL
        1.6T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Smart (Benzinli): 314.600 TL
        1.6T-GDI 7 İleri Otomatik DCT N Line (Benzinli): 346.800 TL
        1.6 CRDI 48V MHEV 7 İleri Otomatik DCT Style (Dizel): 318.600 TL

        1.6 T-GDI 7 ileri Otomatik DCT Seçkine Smart Kırmızı SRF (Benzinli): 299.800 TL
        1.6 CRDi 7 ileri Otomatik DCT Smart (Dizel): 300.350 TL
        1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Seçkine Smart Kırmızı SRF (Dizel): 313.100 TL

            1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4×2 (Benzinli): 339.000 TL
            1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Smart 4×2 (Dizel): 381.750 TL
            1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Seçkine 4×2 (Dizel): 379.650 TL
            1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Seçkine Red 4×2 (Dizel): 379.650 TL
            1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N Line 4×2 (Dizel) : 379.800 TL
            1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Seçkine 4×4 (Dizel): 385.300 TL
            1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N-Line Plus 4×4 (Dizel): 399.900 TL
            1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Seçkine Plus 4×4 (Dizel): 460.900 TL

            2.5 CRDI 6 İleri Düz MT Standard Kasalı Klimalı (Dizel): 163.900 TL
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            Haberler Ekonomi Sıfır araçta bu fırsat kaçmaz! 68.500 TL indirim, 0 faiz taşıt kredisi ile Hyundai Mart ayı kampanyası! Fiyatlar baştan aşağı yenilendi!