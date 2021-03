1.4 MPI 6 ileri Düz MT Jump (Benzinli): 146.732 TL

1.4 MPI 6 ileri Düz MT Style (Benzinli): 179.850 TL

1.4 MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli):176.900 TL

1.4 MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli): 179.900 TL

1.4 MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) : 189.900 TL

1.4 MPI 6 ileri Otomatik AT Seçkine (Benzinli): 199.900 TL