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    • Ekonomi
    • 09.03.2021 11:16
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    • Son Güncelleme:
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    • 09.03.2021 11:16
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    Aylık 425, yıllık 5.100 TL nakit para! Çoğu kişinin haberi yok! Bu şartları sağlayan 'den kolayca alabilir!

    Devletimiz vatandaşlara çeşitli destekler sağlamaya devam ediyor. Bunlardan birisi de torun bakım parasıdır. Devlet torunlarına bakan büyükannelere bakıcı parası vermektedir. Torun bakma parası , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine verilen bir devlet desteğidir. ödemeleri üzerinden kişinin adına yatırılmaktadır. Peki, ? Nereden alınır, kimler torun bakma maaşı alabilir? ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2021 torun bakım aylığı ne kadar?

    Devletimiz vatandaşlara çeşitli ödemelerle destek sağlamaya devam ediyor. Bu desteklerden biri de torun bakım parası olarak karşımıza çıkmaktadır. Torun bakma parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine verilen bir devlet desteğidir. Bu destekler geçtiğimiz yıllarda 425 TL olarak belirlenmiştir. Bakanlık tarafından her yıl projenin tutarı ve kaç kişiye verileceği konusunda bilgiler güncellenmektedir. Peki, Torun bakma maaşı nasıl ve nereden alınır, kimler torun bakma maaşı alabilir?

    TORUN BAKIM MAAŞI ALABİLMENİN GEREKLİ ŞARTLARI NELERDİR?

    Büyükannelerin torunlarına bakabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Torunlarına bakmak isteyen kişilerin sağlaması gereken şartlar ise;

    * Türk vatandaşı olmak,

    * Belirlenen illerde ikamet ediyor olmak,

    * Çocuk ve annenin aynı evde, büyükannenin ise aynı il sınırları içinde ikamet ediyor olması,

    * Başvuru tarihi itibarıyla bakımı üstlenilecek çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması,

    * Büyükannenin 65 yaşından küçük olması gerekmektedir,

    * Annenin en az 18 yaşında olması,

    * Annenin özel sektörde, iş sözleşmesine tabi ve sigortalı olarak bir işte fiilen çalışıyor olması ve destek süresi boyunca işten ayrılmaması,

    * Anne ve babanın ücret gelirinin belirlenecek üst sınırı aşmaması,

    * Annenin işvereni ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlık ilişkisinin bulunmaması,

    * Karşılıksız desteğin verildiği süre boyunca çocuk bakımı amacıyla ayrıca bir bakıcı istihdam edilmiyor olması,

    * Büyükannenin çocuk bakımını engelleyecek fiziksel veya ruhsal rahatsızlığının bulunmaması.

    * Proje kapsamında yalnızca aşağıdaki illerde ikamet edenler başvuru yapabilecektir.

    TORUN BAKIM MAAŞI PROJESİ İÇİN PİLOT İLLER HANGİLERİDİR?

    Proje kapsamında belirlenen pilot iller; Tekirdağ İstanbul, Bursa, Sakarya, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Konya, Gaziantep.

        TORUN BAKIM MAAŞI BAŞVURU YÖNTEMLERİ NELERDİR?

        Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine giderek başvuru yapılırken, aynı zamanda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sitesinden başvuru yapılabilir.

        TORUN BAKIM MAAŞI ÖDEMESİ NEREDEN YAPILMAKTADIR?

        Torun bakım maaşı ödemeleri PTT üzerinden kişinin adına yatırılmaktadır.

        TORUN BAKIM MAAŞI ÖDEMESİ NE KADARDIR?

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen torun bakım desteği, geçtiğimiz yıllarda 425 TL olarak belirlenmiştir. Bakanlık her yıl projenin tutarı ve kaç kişiye verileceği konusunda bilgileri güncellemektedir.

        TORUN BAKIM MAAŞI NE KADAR SÜRE VERİLİR?

        Torun bakım maaşı bebeğin doğumundan sonra 12 ay süreyle verilmektedir. İkinci çocuk için başvuru yapacak olan kişilerin ilk bir yıllık sürenin tamamlanmasını beklemesi gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi Aylık 425, yıllık 5.100 TL nakit para! Çoğu kişinin haberi yok! Bu şartları sağlayan PTT'den kolayca alabilir!
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