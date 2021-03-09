TORUN BAKIM MAAŞI ALABİLMENİN GEREKLİ ŞARTLARI NELERDİR?

Büyükannelerin torunlarına bakabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Torunlarına bakmak isteyen kişilerin sağlaması gereken şartlar ise;

* Türk vatandaşı olmak,

* Belirlenen illerde ikamet ediyor olmak,

* Çocuk ve annenin aynı evde, büyükannenin ise aynı il sınırları içinde ikamet ediyor olması,

* Başvuru tarihi itibarıyla bakımı üstlenilecek çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması,

* Büyükannenin 65 yaşından küçük olması gerekmektedir,

* Annenin en az 18 yaşında olması,

* Annenin özel sektörde, iş sözleşmesine tabi ve sigortalı olarak bir işte fiilen çalışıyor olması ve destek süresi boyunca işten ayrılmaması,

* Anne ve babanın ücret gelirinin belirlenecek üst sınırı aşmaması,

* Annenin işvereni ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlık ilişkisinin bulunmaması,

* Karşılıksız desteğin verildiği süre boyunca çocuk bakımı amacıyla ayrıca bir bakıcı istihdam edilmiyor olması,

* Büyükannenin çocuk bakımını engelleyecek fiziksel veya ruhsal rahatsızlığının bulunmaması.

* Proje kapsamında yalnızca aşağıdaki illerde ikamet edenler başvuru yapabilecektir.