EDWARD MOYA: TAHVİL GETİRİLERİNDE YÜKSELİŞ ALTINA ADETA ÖLÜMCÜL DARBE VURDU…

Son zamanlarda hazine getirileri kapsamında ekonominin pandemiden dolayı meydana gelen etkilerinden kısa süre içerisinde kurtulacak olması yönünde meydana gelen beklentiler bir yılsonundaki en yüksek seviyelere yakın bir halde oluyor.Altın fiyatları üzerinde meydana gelen son dört gün içerisindeki zarar açıklanmasının ardından sabitlik kazandı. Korona virüs aşılarının ardından ilerleme ve enfeksiyonlar üzerinden başlayan hız, küresel büyüme ile beraber iyimserlikleri meydana getiriyor.

Bu durum altın fiyatlarının bir anda aşağı yönlü hareket etmesine neden oluyor.Analistlere göre altın grafikleri üzerinde son elli günde meydana gelen hareketlerin ortalama olarak 200 günlük emsal durumlarının altına inmesinin ardından Death Cross paterni olarak belirlendi. Analist kapsamında Death Cross part kıdemli bir şekilde piyasa analisti olarak yer alan Edward Moya, piyasa yorumu yaptı ve şu sözlere yer verdi.