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    • 07.03.2021 08:50
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    • 07.03.2021 08:50
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    Altın analistlerinden şok uyarı! Bitirici vuruşlar geldi ve altın... , , , ...

    kıdemli piyasa analisti , altın fiyatlarında hakkında analizlerini açıkladı. ya ve bu alanda yer alan analistlerden gelen açıklamalara göre metal sarı yani altın fiyatları daha da aşağı seviyelere kadar inebilir. Dolarda meydana gelen toparlanmanın ardından külçeleri 1750 dolara kadar inecek olduğu tahmin edilen bilgiler arasında. 'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,74 kayıpla 411,20 liraya, altınının satış fiyatı da yüzde 1,73 azalışla 2.729,00 liraya geriledi. Geçen hafta 678,00 lira olan altının satış fiyatı ise 667,00 liraya düştü. Altın analistlerinden şok uyarı! Bitirici vuruşlar geldi ve altın... , cumhuriyet, çeyrek, ...

    takvim.com.tr
    Altın analistlerinden şok uyarı! Bitirici vuruşlar geldi ve altın...

    Son zamanlarda hazine getirileri kapsamında ekonominin pandemiden dolayı meydana gelen etkilerinden kısa süre içerisinde kurtulacak olması yönünde meydana gelen beklentiler bir yılsonundaki en yüksek seviyelere yakın bir halde oluyor.Altın fiyatları üzerinde meydana gelen son dört gün içerisindeki zarar açıklanmasının ardından sabitlik kazandı. Korona virüs aşılarının ardından ilerleme ve enfeksiyonlar üzerinden başlayan hız, küresel büyüme ile beraber iyimserlikleri meydana getiriyor. Altın analistlerinden şok uyarı! Bitirici vuruşlar geldi ve altın... 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları... Ağustos ayında 2073 dolara kadar çıkan ve 7 ay içinde 400 dolara yakın bedel kaybederken 540 liraya kadar çıkan gram altın ise 410 liraya kadar gerileyerek 130 lira bedel kaybetti. Altında yaşanan sert düşüş sonrası en çok merak edilen mevzu, altın maliyetlerinin ne zaman yükseleceği mevzusu oldu. Son dönemde altın fiyatlarında ani değişimler yatırımcıların kafasını karıştırıyor.

    EDWARD MOYA: TAHVİL GETİRİLERİNDE YÜKSELİŞ ALTINA ADETA ÖLÜMCÜL DARBE VURDU…

    Son zamanlarda hazine getirileri kapsamında ekonominin pandemiden dolayı meydana gelen etkilerinden kısa süre içerisinde kurtulacak olması yönünde meydana gelen beklentiler bir yılsonundaki en yüksek seviyelere yakın bir halde oluyor.Altın fiyatları üzerinde meydana gelen son dört gün içerisindeki zarar açıklanmasının ardından sabitlik kazandı. Korona virüs aşılarının ardından ilerleme ve enfeksiyonlar üzerinden başlayan hız, küresel büyüme ile beraber iyimserlikleri meydana getiriyor.

    Bu durum altın fiyatlarının bir anda aşağı yönlü hareket etmesine neden oluyor.Analistlere göre altın grafikleri üzerinde son elli günde meydana gelen hareketlerin ortalama olarak 200 günlük emsal durumlarının altına inmesinin ardından Death Cross paterni olarak belirlendi. Analist kapsamında Death Cross part kıdemli bir şekilde piyasa analisti olarak yer alan Edward Moya, piyasa yorumu yaptı ve şu sözlere yer verdi.

    Spor altın ortalama olarak yüzde 0,42 oranında düşüş yaparak ons altın fiyatlandırması üzerinde 1786,74 dolar olarak işlem göstermesine neden oldu. Salı günü meydana gelen yüzde 1,3 oranında düşüş hareketinin ardından geçtiğimiz mart ayından bu süreçlere kadar en kötü gidişlerine devam edecek.Bir yandan da metaller üzerinde en az değişim gümüş üzerinde meydana gelirken paladyum Salı günü içerisinde 2014 yılından bu yana kadar en yüksek gün içerisinde seviyelere kadar ulaşırken geri hareketlerine döndü.

    Bloomberg dolar spot endeksinin ortalama olarak yüzde 0,2 olarak yükselmesi sağlandı. OandaCorp kıdemli piyasa analisti küresel bir şekilde tahvil getirileri ile beraber yükselme hareketlerine devam ederken doların toparlanma süreçleri de durmayabilir. Analistlerden gelen yorumlara göre bu durum altın fiyatlandırmaları üzerinde 1750 dolar seviyesine kadar inmesi söz konusu olabilir.

        ALTIN YORUMLARI TAHMİNLERİ

        Tera Menkul'den Enver Erkan yaptığı değerlendirmede, "Altının düşüşünde güçlenen USD, yükselen Hazine getirileri ve rekor ABD hisse senetleri ön planda ve bu kapsamda fiyatlarda da Kasım ayından bu yana en kötü performans görülüyor. Amerikan ekonomisinin iyileştiğine dair veriler ve ekonomik ayrışmayı derinleştirici bir algı USD hareketinin güçlenme isteğinin devamına ve altının baskılanmasına neden olabilir. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı kırarak death cross oluşturması altının görünümünü negatife çeviriyor. Son derece düşük global faizlere rağmen, yılın şimdiye kadarki iki aylık bölümünde 2020 performansının uzağında kalan bir altın görülmektedir. ETF'lere giriş etkisi hızlanırsa altının yukarıya gittiğini göreceğiz, ama şimdi DXY, UST (faiz) gibi etmenler daha belirgin. Geniş perspektifte ise mali teşvik paketi ve Fed'in varlık alım hızı gibi etmenlere bakacağız." dedi.

        Investaz Araştırma Müdürü Yusuf Topçu yaptığı açıklamada altın fiyatları ile ilgili, "Gümüş fiyatlarında aktivist yatırımcıların yarattığı %20 değer artışının altına sıçraması beklenirken değerli madenler sert düzeltme yaşadı. Ons gümüş fiyatları $30'a kadar yükseldikten sonra hızla $26'ya kadar geriledi. JPMorgan başta olmak üzere bu emtialarda yüklü miktarda kısa pozisyonu olan yatırım bankaları, aktivist hareketlerin yavaşlamasıyla fiyat kontrolünü tekrardan ele geçirdi ve gümüşün yanında ons altın fiyatlarını da dün 1800 doların altına 1.789 dolara kadar getirdi. Haftanın son işlem gününde ons altın fiyatı tekrardan 1.800 dolar sınırına yaklaşmış durumda. ABD senatosunda 1.9 trilyon dolar büyüklüğünde yeni bir mali destek paketi müzakereleri sürerken altın ve gümüş fiyatlarındaki sert düşüşlerin sonuna yaklaşıyor olabiliriz. Teknik görünümünde kısa vadeli dip noktalarına dün ulaşan ons altında düzeltmenin devamı olacak mı sorusu önümüzdeki hafta cevaplanacak. Gram altın tarafında ise uzun süredir devam eden TL'nin değer kazancı fiyatları 412'ye kadar getirdi. TL'deki değer artışının orta vadede devam edeceği beklentisinin olduğu bir ortamda gram altın fiyatı üzerindeki baskı da tepki alımlarıyla karşılaşılsa da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        ALTINDA FLAŞ TAHMİN GELDİ

        Dünya Altın Konseyi'ne göre, altın şu an emtia enflasyonuyla beraber düşük bir performans sergiliyor fakat bunu 36 aylık bir yüksek performans dönemi takip edecek. Bloomberg'in son dakika olarak aktardığı haberde , Dünya Altın Konseyi bir araştırma yaptı ve altına dayalı Borsa yatırım fonlarından Şubat ayında 4,6 milyar dolara tekabül eden 84,7 tonluk çıkış gerçekleştiğine yer verildi.

        Altında yaşanan bu büyük kaçış ise fiyatlara yansıdı ve altın fiyatları sert düştü.

            KRİTİK SÜREÇ

            Rapora göre, emtiada yaşanan yükselişle beraber genellikle piyasaların enflasyonist bir döneme girdiği belirtilirken, altının bu emtia öncülüğündeki enflasyonist süreçlerde düşük performans sergilediği fakat sonraki 36 ayda üstün bir performans gösterdiği belirtiliyor.

            WGC, daha büyük olan altına dayalı borsa yatırım fonlarından son aylarda daha fazla çıkış olduğunu belirtirken diğer bölgelerde altın varlıklarında düşüş görülürken Asya'da büyümenin devam ettiğine dikkat çekti.

            Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya yaptığı son dakika açıklamasında, "Altın hala Fed tarafından teşvik paketine bağımlı gözüküyor ve Fed de finansal koşullar sıkılaşmadan ya da düzensiz piyasa koşulları oluşmadan yeni önlemler almayacağını söylüyor. Eğer tahvil satışları ve dolardaki ralli devam ederse altın gelecek hafta bir 50 dolar daha düşüş yaşayabilir" dedi.

            ALTIN ARTAR MI? ALTIN PİYASALARI UZMANI İSLAM MEMİŞ AÇIKLADI

            Vatandaşların en güvenli yatırımı hiç şüphesiz altın oluyor. Son dönemdeki inişli çıkışlı piyasalardan alıcıların kafası karıştı.

            Peki bu dönemde altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın düşer mi çıkar mı?

            A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarına önemli mesajlar verdi.

            "SOĞUKKANLI OLMALI"

            İslam Memiş, "Dünyayı yöneten bu güçlü insanlar zaman zaman kripto para piyasasına giriyorlar zaman zaman borsalara giriyorlar.

            Bu kısa vadeli pozisyonlar piyasayı etkiliyor küçük yatırımcılar bu süreçte varlıklarına sahip çıkmalı ve soğukkanlı olmalı." dedi.

            ALTIN KURUNDAKİ HAREKETLİLİK BİR FIRSAT MI?

            Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Özellikle elinde döviz bulunduran dolar bulunduran yatırımcıların altınla takas yapmasını söyleyebiliriz. Altın bir miktar daha baskı altında kalabilir ama yükselirse trende geçebilir o yüzden bu düşüşleri alım fırsatına çevrileceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

            "ZARARLARININ KAPANACAĞI BİR DÖNEM..."

            İslam Memiş, "Dünyadaki jeopolitik gelişmeler, krizler gibi etkenler güvenli liman altın talebinin artacağına işaret ediyor.

            Elinde altın olanlar üzülmesin tekrar o yüksek maliyetli alanların zararlarının kapanacağı bir döneme girmiş olacağız." sözleriyle altın yatırımcılarına umutlu mesajlar verdi.

                BU HAFTA BORSA VE DOLAR KAZANDIRDI, ALTIN VE AVRO KAYBETTİRDİ

                Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,80, dolar/TL yüzde 1,19 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,74, avro/TL yüzde 0,31 değer kaybetti.

                BIST 100 endeksi, en düşük 1.491,13, en yüksek 1.553,96 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,80 artarak 1.541,98 puandan tamamladı.

                Bu hafta ABD doları yüzde 1,19 değer kazanarak 7,4940 liraya yükselirken, avro yüzde 0,31 azalarak 8,9550 liraya geriledi.Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,76, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,59 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,58 ile hisse senedi fonları oldu.

                ALTININ KİLOGRAMI 409 BİN LİRAYA GERİLEDİ

                Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin liraya geriledi.

                Altın piyasasında, en düşük 409 bin lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 409 bin liradan tamamladı.

                Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 181 milyon 958 bin 688,24 lira oldu.

                Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

                BRENT PETROL 68 DOLARI AŞTI, ALTIN DÜŞTÜ

                Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+), beklentilerin aksine üretimi artırmayıp, mevcut düzeylerinde sabit tutma kararının ardından, gösterge Brent petrolün varil fiyatı 68 doları da aşarak 30 ayın en yüksek düzeylerine yükseldi.


                OPEC+ ülkelerinin toplam üretimi sabit bırakma kararına karşın, Suudi Arabistan da, bir süredir gönüllü olarak uyguladığı günde ortalama 1.0 milyon varil üretimi kısıntısını bir ay daha uzatmaya karar verdi.
                Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman da, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+) için doğru politikanın, petrol üretim kısıntılarının bir süre daha gevşetilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Barutu kuru tutmamız gerekiyor" dedi.


                Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, petrol piyasalarının henüz tam olarak toparlanamadığını, ancak, "çok daha iyi durumda" olduğunu söyledi. Novak, koronavirüs pandemisi etkisiyle oluşan belirsizliğe karşın, aşının giderek yaygınlaşmasını "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirdi.

                Öngörüler ve petrol talebine ilişkin değerlendirmelerin genel koşullardaki gelişmeler ışığında yapılması gerektiğine de dikkat çeken Novak, bununla birlikte, üzerinde anlaşmaya varılan gönüllü yükümlülüklere bağlı kalmanın ve İşbirliği Bildirgesi'ne "tam uyumu sürdürmenin" önemini de vurguladı.

                ABD'de Hazine tahvili faizlerinin yeniden yükselmesinin etkisiyle, gerileyen altının ons fiyatı 1,687 dolara kadar indikten sonra 1,700 dolar sınırına döndü.

                Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

                - Brent petrol yüzde 2.05 artışla 68.64 dolar,

                - Batı Teksas yüzde 1.94 artışla 64.79 dolar,

                - altın yüzde 0.52 artışla 1,706.36 dolar,

                - gümüş yüzde 0.22 artışla 25.42 dolar,

                - bakır yüzde 5.80 düşüşle 8,589.00 dolar,

                - platin yüzde 0.07 düşüşle 1,127.06 dolar,

                - paladyum yüzde 0.91 artışla 2,360.18 dolar düzeyindeydi.

                Troy kıymetli Madenler'in bülteninde, altının ons fiyatında "1700 dolar düzeyinin kırıldığına" işaret edilerek, "Altın, ABD tahvil getirilerindeki yukarı ivmeden bir kez daha satış yönlü etkilenerek, 9 ayın ardından 1700 dolar/ons seviyesinin altını test ettiği bir günü geride bıraktı" denildi ve şöyle devam edildi:

                "ABD tahvil getirileri ekonomik toparlanmanın beklenenden hızlı olacağını fiyatlarken, piyasaların bu fiyatlamaya kendini adapte etmesi satıcılı yönlü olmaya devam ediyor. Altın da bu satıcılı piyasadan nasibini alarak, 1710 dolar/ons seviyesinden başladığı günde 1690 dolar/ons seviyesine kadar çekildi. Piyasaların toparlanmak için dikkatle beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in konuşmasından da umut verici bir açıklama çıkmazken, piyasaların toparlanmak için Fed toplantısını beklemek durumunda kalabileceği fiyatlaması başladı. Altın da bu gelişmeler doğrultusunda satıcılı seyrini sürdürürken, günü 1697 dolar/onstan tamamladı ve yüzde 0.8 kaybı hanesine yazmış oldu.

                "Gümüş de benzer şekilde satıcılı bir günü geride bırakırken, kayıplarıyla altının önüne geçtiği bir günü yaşadı. 25.35 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan beyaz maden, yüzde 2.8 kaybı hanesine yazmış oldu.

                Altın gümüş rasyosu ise dünkü seansta 67 seviyesinin üzerine çıkarak son üç haftanın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Rasyonun yukarı doğru hareket ediyor olması gümüşün aleyhine işlemeye devam ediyor.

                "Platin ise yüzde 3.1 değer kaybettiği günde, seansın en çok değer kaybeden kıymetli madeni oldu. Platin, 1120 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilerek son bir ayın en düşük seviyesinde yeni bir dip kaydetmiş oldu.

                Seansı ise 1130 dolar/onstan kapatan platin, yıl başından bu yana artıda kalmayı başaran tek kıymetli maden olarak öne çıkmaya devam ediyor.

                "Paladyum, günün satış dalgasından en az etkilenen kıymetli maden olarak öne çıkarken 2340 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 0.6 kayıp yaşamış oldu.

                "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri hacim açısından ortalama bir gün geride kalırken, altın işlemler dünya fiyatlarının üzerinde 3.00-4.00 dolar/onsla gerçekleşmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da toplamda 2,406 kg altın, 193 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
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