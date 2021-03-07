Altın fiyatlarında şoke eden tahmin. Batılı ülkelerin altından çıkması sebebiyle altının ons maliyeti son 9 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. Altında yaşanan sert gerileme sonrası ons maliyeti 1700 doların altına geriledi ve 1688 dolara kadar geldi. Ağustos ayında 2073 dolara kadar çıkan ve 7 ay içinde 400 dolara yakın bedel kaybederken 540 liraya kadar çıkan gram altın ise 410 liraya kadar gerileyerek 130 lira bedel kaybetti. Altında yaşanan sert düşüş sonrası en çok merak edilen mevzu, altın maliyetlerinin ne zaman yükseleceği mevzusu oldu. Son dönemde altın fiyatlarında ani değişimler yatırımcıların kafasını karıştırıyor.
ALTINDA FLAŞ TAHMİN GELDİ
Dünya Altın Konseyi'ne göre, altın şu an emtia enflasyonuyla beraber düşük bir performans sergiliyor fakat bunu 36 aylık bir yüksek performans dönemi takip edecek. Bloomberg'in son dakika olarak aktardığı haberde , Dünya Altın Konseyi bir araştırma yaptı ve altına dayalı Borsa yatırım fonlarından Şubat ayında 4,6 milyar dolara tekabül eden 84,7 tonluk çıkış gerçekleştiğine yer verildi.
Altında yaşanan bu büyük kaçış ise fiyatlara yansıdı ve altın fiyatları sert düştü.
KRİTİK SÜREÇ
Rapora göre, emtiada yaşanan yükselişle beraber genellikle piyasaların enflasyonist bir döneme girdiği belirtilirken, altının bu emtia öncülüğündeki enflasyonist süreçlerde düşük performans sergilediği fakat sonraki 36 ayda üstün bir performans gösterdiği belirtiliyor.
WGC, daha büyük olan altına dayalı borsa yatırım fonlarından son aylarda daha fazla çıkış olduğunu belirtirken diğer bölgelerde altın varlıklarında düşüş görülürken Asya'da büyümenin devam ettiğine dikkat çekti.
Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya yaptığı son dakika açıklamasında, "Altın hala Fed tarafından teşvik paketine bağımlı gözüküyor ve Fed de finansal koşullar sıkılaşmadan ya da düzensiz piyasa koşulları oluşmadan yeni önlemler almayacağını söylüyor. Eğer tahvil satışları ve dolardaki ralli devam ederse altın gelecek hafta bir 50 dolar daha düşüş yaşayabilir" dedi.