ALTINDA FLAŞ TAHMİN GELDİ

Dünya Altın Konseyi'ne göre, altın şu an emtia enflasyonuyla beraber düşük bir performans sergiliyor fakat bunu 36 aylık bir yüksek performans dönemi takip edecek. Bloomberg'in son dakika olarak aktardığı haberde , Dünya Altın Konseyi bir araştırma yaptı ve altına dayalı Borsa yatırım fonlarından Şubat ayında 4,6 milyar dolara tekabül eden 84,7 tonluk çıkış gerçekleştiğine yer verildi.

Altında yaşanan bu büyük kaçış ise fiyatlara yansıdı ve altın fiyatları sert düştü.