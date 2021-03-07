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    • Ekonomi
    • 08.03.2021 08:39
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    • 08.03.2021 08:39
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    tahmini ters düz etti! Çok önemli kritik eşiğe gelindi: düşecek mi?

    Altın düşecek mi çıkacak mı konusunda bir son dakika açıklaması geldi. Son dönemlerde batıda ciddi derecede altın satımı yapıldığının belirtildiği açıklamada kritik sürece girildiğine yer verildi. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların gözünü korkuturken gözler piyasalarda yaşanacak gelişmelere çevrildi. Dün altın piyasasında, en düşük 409 bin lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 409 bin liradan tamamladı. Dün 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,49 artışla 411,20 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,74 kayıpla 411,20 liraya, ın satış fiyatı da yüzde 1,73 azalışla 2.729,00 liraya geriledi.

    takvim.com.tr
    Çok önemli kritik eşiğe gelindi: Altın fiyatları çıkacak mı düşecek mi?

    Altın fiyatlarında şoke eden tahmin. Batılı ülkelerin altından çıkması sebebiyle altının ons maliyeti son 9 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. Altında yaşanan sert gerileme sonrası ons maliyeti 1700 doların altına geriledi ve 1688 dolara kadar geldi. Ağustos ayında 2073 dolara kadar çıkan ve 7 ay içinde 400 dolara yakın bedel kaybederken 540 liraya kadar çıkan gram altın ise 410 liraya kadar gerileyerek 130 lira bedel kaybetti. Altında yaşanan sert düşüş sonrası en çok merak edilen mevzu, altın maliyetlerinin ne zaman yükseleceği mevzusu oldu. Son dönemde altın fiyatlarında ani değişimler yatırımcıların kafasını karıştırıyor.

    ALTINDA FLAŞ TAHMİN GELDİ

    Dünya Altın Konseyi'ne göre, altın şu an emtia enflasyonuyla beraber düşük bir performans sergiliyor fakat bunu 36 aylık bir yüksek performans dönemi takip edecek. Bloomberg'in son dakika olarak aktardığı haberde , Dünya Altın Konseyi bir araştırma yaptı ve altına dayalı Borsa yatırım fonlarından Şubat ayında 4,6 milyar dolara tekabül eden 84,7 tonluk çıkış gerçekleştiğine yer verildi.

    Altında yaşanan bu büyük kaçış ise fiyatlara yansıdı ve altın fiyatları sert düştü.

    KRİTİK SÜREÇ

    Rapora göre, emtiada yaşanan yükselişle beraber genellikle piyasaların enflasyonist bir döneme girdiği belirtilirken, altının bu emtia öncülüğündeki enflasyonist süreçlerde düşük performans sergilediği fakat sonraki 36 ayda üstün bir performans gösterdiği belirtiliyor.

    WGC, daha büyük olan altına dayalı borsa yatırım fonlarından son aylarda daha fazla çıkış olduğunu belirtirken diğer bölgelerde altın varlıklarında düşüş görülürken Asya'da büyümenin devam ettiğine dikkat çekti.

    Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya yaptığı son dakika açıklamasında, "Altın hala Fed tarafından teşvik paketine bağımlı gözüküyor ve Fed de finansal koşullar sıkılaşmadan ya da düzensiz piyasa koşulları oluşmadan yeni önlemler almayacağını söylüyor. Eğer tahvil satışları ve dolardaki ralli devam ederse altın gelecek hafta bir 50 dolar daha düşüş yaşayabilir" dedi.

        ALTIN ARTAR MI? ALTIN PİYASALARI UZMANI İSLAM MEMİŞ AÇIKLADI

        Vatandaşların en güvenli yatırımı hiç şüphesiz altın oluyor. Son dönemdeki inişli çıkışlı piyasalardan alıcıların kafası karıştı.

        Peki bu dönemde altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın düşer mi çıkar mı?

        A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarına önemli mesajlar verdi.

        "SOĞUKKANLI OLMALI"

        İslam Memiş, "Dünyayı yöneten bu güçlü insanlar zaman zaman kripto para piyasasına giriyorlar zaman zaman borsalara giriyorlar.

        Bu kısa vadeli pozisyonlar piyasayı etkiliyor küçük yatırımcılar bu süreçte varlıklarına sahip çıkmalı ve soğukkanlı olmalı." dedi.

        ALTIN KURUNDAKİ HAREKETLİLİK BİR FIRSAT MI?

        Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Özellikle elinde döviz bulunduran dolar bulunduran yatırımcıların altınla takas yapmasını söyleyebiliriz. Altın bir miktar daha baskı altında kalabilir ama yükselirse trende geçebilir o yüzden bu düşüşleri alım fırsatına çevrileceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

        "ZARARLARININ KAPANACAĞI BİR DÖNEM..."

        İslam Memiş, "Dünyadaki jeopolitik gelişmeler, krizler gibi etkenler güvenli liman altın talebinin artacağına işaret ediyor.

        Elinde altın olanlar üzülmesin tekrar o yüksek maliyetli alanların zararlarının kapanacağı bir döneme girmiş olacağız." sözleriyle altın yatırımcılarına umutlu mesajlar verdi.

            BU HAFTA BORSA VE DOLAR KAZANDIRDI, ALTIN VE AVRO KAYBETTİRDİ

            Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,80, dolar/TL yüzde 1,19 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,74, avro/TL yüzde 0,31 değer kaybetti.

            BIST 100 endeksi, en düşük 1.491,13, en yüksek 1.553,96 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,80 artarak 1.541,98 puandan tamamladı.

            Bu hafta ABD doları yüzde 1,19 değer kazanarak 7,4940 liraya yükselirken, avro yüzde 0,31 azalarak 8,9550 liraya geriledi.Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,76, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,59 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,58 ile hisse senedi fonları oldu.

            ALTININ KİLOGRAMI 409 BİN LİRAYA GERİLEDİ

            Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin liraya geriledi.

            Altın piyasasında, en düşük 409 bin lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 409 bin liradan tamamladı.

            Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 181 milyon 958 bin 688,24 lira oldu.

            Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

            BRENT PETROL 68 DOLARI AŞTI, ALTIN DÜŞTÜ

            Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+), beklentilerin aksine üretimi artırmayıp, mevcut düzeylerinde sabit tutma kararının ardından, gösterge Brent petrolün varil fiyatı 68 doları da aşarak 30 ayın en yüksek düzeylerine yükseldi.


            OPEC+ ülkelerinin toplam üretimi sabit bırakma kararına karşın, Suudi Arabistan da, bir süredir gönüllü olarak uyguladığı günde ortalama 1.0 milyon varil üretimi kısıntısını bir ay daha uzatmaya karar verdi.
            Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman da, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+) için doğru politikanın, petrol üretim kısıntılarının bir süre daha gevşetilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Barutu kuru tutmamız gerekiyor" dedi.


            Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, petrol piyasalarının henüz tam olarak toparlanamadığını, ancak, "çok daha iyi durumda" olduğunu söyledi. Novak, koronavirüs pandemisi etkisiyle oluşan belirsizliğe karşın, aşının giderek yaygınlaşmasını "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirdi.

            Öngörüler ve petrol talebine ilişkin değerlendirmelerin genel koşullardaki gelişmeler ışığında yapılması gerektiğine de dikkat çeken Novak, bununla birlikte, üzerinde anlaşmaya varılan gönüllü yükümlülüklere bağlı kalmanın ve İşbirliği Bildirgesi'ne "tam uyumu sürdürmenin" önemini de vurguladı.

            ABD'de Hazine tahvili faizlerinin yeniden yükselmesinin etkisiyle, gerileyen altının ons fiyatı 1,687 dolara kadar indikten sonra 1,700 dolar sınırına döndü.

                Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

                - Brent petrol yüzde 2.05 artışla 68.64 dolar,

                - Batı Teksas yüzde 1.94 artışla 64.79 dolar,

                - altın yüzde 0.52 artışla 1,706.36 dolar,

                - gümüş yüzde 0.22 artışla 25.42 dolar,

                - bakır yüzde 5.80 düşüşle 8,589.00 dolar,

                - platin yüzde 0.07 düşüşle 1,127.06 dolar,

                - paladyum yüzde 0.91 artışla 2,360.18 dolar düzeyindeydi.

                Troy kıymetli Madenler'in bülteninde, altının ons fiyatında "1700 dolar düzeyinin kırıldığına" işaret edilerek, "Altın, ABD tahvil getirilerindeki yukarı ivmeden bir kez daha satış yönlü etkilenerek, 9 ayın ardından 1700 dolar/ons seviyesinin altını test ettiği bir günü geride bıraktı" denildi ve şöyle devam edildi:

                "ABD tahvil getirileri ekonomik toparlanmanın beklenenden hızlı olacağını fiyatlarken, piyasaların bu fiyatlamaya kendini adapte etmesi satıcılı yönlü olmaya devam ediyor. Altın da bu satıcılı piyasadan nasibini alarak, 1710 dolar/ons seviyesinden başladığı günde 1690 dolar/ons seviyesine kadar çekildi. Piyasaların toparlanmak için dikkatle beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in konuşmasından da umut verici bir açıklama çıkmazken, piyasaların toparlanmak için Fed toplantısını beklemek durumunda kalabileceği fiyatlaması başladı. Altın da bu gelişmeler doğrultusunda satıcılı seyrini sürdürürken, günü 1697 dolar/onstan tamamladı ve yüzde 0.8 kaybı hanesine yazmış oldu.

                "Gümüş de benzer şekilde satıcılı bir günü geride bırakırken, kayıplarıyla altının önüne geçtiği bir günü yaşadı. 25.35 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan beyaz maden, yüzde 2.8 kaybı hanesine yazmış oldu.

                Altın gümüş rasyosu ise dünkü seansta 67 seviyesinin üzerine çıkarak son üç haftanın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Rasyonun yukarı doğru hareket ediyor olması gümüşün aleyhine işlemeye devam ediyor.

                "Platin ise yüzde 3.1 değer kaybettiği günde, seansın en çok değer kaybeden kıymetli madeni oldu. Platin, 1120 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilerek son bir ayın en düşük seviyesinde yeni bir dip kaydetmiş oldu.

                Seansı ise 1130 dolar/onstan kapatan platin, yıl başından bu yana artıda kalmayı başaran tek kıymetli maden olarak öne çıkmaya devam ediyor.

                "Paladyum, günün satış dalgasından en az etkilenen kıymetli maden olarak öne çıkarken 2340 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 0.6 kayıp yaşamış oldu.

                "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri hacim açısından ortalama bir gün geride kalırken, altın işlemler dünya fiyatlarının üzerinde 3.00-4.00 dolar/onsla gerçekleşmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da toplamda 2,406 kg altın, 193 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
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                Haberler Ekonomi Altın fiyatı tahmini ters düz etti! Çok önemli kritik eşiğe gelindi: Altın fiyatları son dakika çıkacak mı düşecek mi?
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