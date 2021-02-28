Son gün müjdesi! Faizler törpülendi eritildi! Almayan bin pişman! Sıfır araç fiyatlarına döviz kuru ayarı ile büyük indirim

Almayan bin pişman! Sıfır araç fiyatlarına döviz kuru ayarı ile büyük indirim! Düşen dolar ve euro kuru sonrasında gözler araç fiyatları listelerine çevrilmişti. Konu hakkında açıklama yapan sıfır otomobil markaları indirim müjdesi verdi. Ay sonuna kadar bazı araç modellerinde 71 bin TL'ye kadar indirim fırsatı var. Otomobilden ticariye motosikletten ağır kamyona kadar birçok marka yeni kampanyaları devreye aldı. Şubat ayında tüketicilere yönelik kampanya başlatın ilk markalar ve uygulamayı ise şöyle sıralanıyor: Opel'in D segmentindeki aracı yeni Insignia ise 150.000TL kredi için 12 ay %0 faiz olanağı ile şubat ayında sunuluyor.
HONDA SIFIR ARAÇ FİYATLARINA İNDİRİM AÇIKLAMASI
Düşen kur sonrası açıklama yapan Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer kampanyalarını artırdıklarını belirterek "2021 senesine sektör olarak son derece süratli bir giriş yaptık. 2020 yılının Ocak ayına oranla yüzde 60.3 oranında satış sayılarımız artış gösterdi.
Yine de temkinli olmamızı işaret eden şartlar da önümüzde durmaya devam ediyor. Şubat ayı satış rakamlarının iki ayın sezonsal farklılığı kadar artış göstermesini beklemiyorum. Ama yine de sektör Şubat ayında Ocak ayına oranla daha yüksek bir satış rakamına ulaşmayı başaracak. Bunu bize sağlayacak en büyük destekçimiz de düşen kurlarla beraber sayısını arttırdığımız kampanyalarımız olacak. Düzenlediğimiz kampanyalarımız ile müşterilerimizin alım maliyetlerini aşağıya çektik" dedi.
HYUNDAİ İNDİRİM VE ŞUBAT AYI KAMPANYASI AÇIKLAMASI
Kurda yaşanan rahatlama sonrasında maliyetler hakkında açıklama yapan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel düşen kur sebebi ile oluşan farkı avantajlı kampanyaya çevirdiklerini belirterek "Şubat ayında Ocak ayına oranla azıcık daha hareketlilik var. Kurdaki rahatlamayı yansıtmak amacıyla 10 Şubat 2021 tarihinde yeni bir ilave kampanya açıklandı.