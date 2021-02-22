SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: E-ticaret hacmi yüzde 93'le rekor artış gösterdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler" konulu toplantıda bir konuşma yaptı. Bakan Varank konuşmasında koronavirüs pandemisinin e-ticaret sektörüne yaptığı olumlu etkiden bahsetti.
Mustafa Varank şunları söyledi:
"E-TİCARET YÜZDE 93 REKOR ARTIŞ GÖSTERDİ"
"E-ticaret hacmi Haziran 2020 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi. Ekonomiden bireyler arası ilişkilere kadar birçok sosyal ve toplumsal kuramın yeniden tasarlandığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz."
E-TİCARET PANDEMİDE PATLAMA YAPTI
Dünyada ilk uygulamaları 1995 yılında başlayan, Türkiye'de ise temelleri 1997 yılında atılan e-ticaret, müşterilere her zaman ve her yerde alışveriş yapma imkânı, firmalara ise mağaza açma ve işletme masrafı olmadan satış yapma ve normal zamanda ulaşabileceklerinin çok daha üzerinde bir müşteri kitlesine ulaşma fırsatı sunuyor. İnternet ve mobil araçların kullanımıyla her geçen gün hacim olarak büyüyen e-ticaret, 2020 yılının Mart ayından itibaren hiç hesapta olmayan bir şekilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sayesinde 3-5 yılda yaşayacağı ivmelenmeyi sadece 6 ay içine yaşadı. Bu durum e-ticaretin dijital dönüşümle birlikte daha da artacağını gösteriyor.
TÜRKİYE'DE GENÇ NÜFUS E-TİCARETE OLUMLU ETKİ YAPTI
Türkiye'de e-ticaret iklimini olumlu etkileyen faktörler nüfusun kalabalık olması, internet kullanım oranındaki yükseklik ve devam edegelmekte olan artış, her geçen gün gelişen ve sayıca artan alternatif ödeme sistemleri ve gelişmiş bankacılık sistemleri olarak sayılabilir. Ayrıca Türkiye'de genç nüfus oranının yüksek olması ve bu genç nüfusun yeni teknolojilere kolay ve hızla adapte olabilmesi de e-ticaretin gelişmesine katkı sağlıyor.