SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: E-ticaret hacmi yüzde 93'le rekor artış gösterdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler" konulu toplantıda bir konuşma yaptı. Bakan Varank konuşmasında koronavirüs pandemisinin e-ticaret sektörüne yaptığı olumlu etkiden bahsetti.

Mustafa Varank şunları söyledi:

"E-TİCARET YÜZDE 93 REKOR ARTIŞ GÖSTERDİ"

"E-ticaret hacmi Haziran 2020 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi. Ekonomiden bireyler arası ilişkilere kadar birçok sosyal ve toplumsal kuramın yeniden tasarlandığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz."