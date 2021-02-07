Garsonlar bu habere sevinecek: Kıdem tazminatları hesaplanırken bahşişler de sayılacak

Mahkemece bahşiş geliri nedeniyle fazla mesai alacağına esas ücret 0,5 katsayısı ile çarpılmış ise de işverence ödenen ücretin 1,5; ücrete eklenecek bahşiş kısmının ise 0,5 ile çarpılarak sonuca gidilmesi gerekmektedir" denildi.