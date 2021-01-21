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    • Ekonomi
    • 21.01.2021 14:19
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    • 21.01.2021 14:23
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    Savunma sanayiide dev hamle! 60 milyar dolarlık 700 proje! İşte yerli ve milli silahlarımız...

    Savunma sanayiideki başarılı hamleler dünyanın gündeminden düşmezken envantere eklemek için her gün yeni bir proje geliyor. Son dakika haberine göre Başkanı savunma sanayisinin 2023 hedeflerinin 27 milyar dolara yakın ciro, 10 milyar dolar ihracat, yaklaşık 80 bin kişilik istihdam olduğunu da belirtti. İşte savunma sanayiideki milli gururlarımızdan bazıları…

    takvim.com.tr

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihtiyaçlarını çok büyük oranda yerli üretimle karşıladığını vurgulayarak, "Savunma sanayisinde yerlilik oranımız arttıkça, bağımsızlığımız ve masadaki müzakere gücümüz de artmakta, dış politikada Türkiye'nin bölgesinde önde gelen güç olduğu gerçeği daha büyük oranda kabul görmektedir." dedi.

    Demir, video konferans yöntemiyle SAHA İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen "Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim" temalı "3. Savunma Sanayii Buluşmaları" etkinliğine katıldı.

    İsmail Demir, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle karşı karşıya kaldığı koşullar ve dış politik gelişmelerin etkileri göz önünde bulundurulduğunda; özellikle bu günlerde güçlü bir savunmanın ve bunun da arkasında güçlü ve ihtiyaçları karşılayan bir savunma sanayisinin gerekliliğinin ortada olduğunu söyledi.

    Sanayi olmadan ekonomik güçten bahsetmenin mümkün olmadığı gibi, savunma sanayisi olmadan da ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan bahsetmenin mümkün olmadığını dile getiren Demir, bugün savunma ürün ve hizmetlerinin, hem güvenlik güçlerine hem de farklı coğrafyalardaki dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine teslim edildiğini belirtti.

        Savunma sanayisinin, bütünsel olarak sanayileşmenin ve kalkınmanın önemli bir parçası olarak kabul edildiğine değinen Demir, şöyle konuştu:

        BÜYÜK ORANDA YERLİ OLARAK KARŞILIYORUZ
        "Her alanda olduğu gibi savunma sanayi alanında da 2002 yılı Türkiye için bir milattır. 2002 yılında savunma sanayinde çok büyük oranda dışa bağımlıydık. Bugün ise savunma sanayimiz özgün ürünleri, ihracatı, ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları ve üniversiteleri ile ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir. Bugün artık ihtiyaçlarımızı çok büyük oranda yerli üretimle karşılıyoruz. Özellikle kritik teknolojilerde dışa bağımlılıktan tamamen kurtulmak en önemli hedefimizdir.

        Başkanlığımız, savunma sanayimizin geliştirilmesi ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu sistemlerin sağlanması ve modernizasyonu amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kara, hava, deniz platformları, elektronik harp, silah ve mühimmat, siber güvenlik, uydu ve uzay sistemleri ve Ar-Ge alanlarında birçok proje yürütmekteyiz."

        700 PROJE 60 MİLYAR DOLAR
        Demir, halihazırda Türkiye'nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 60 milyar dolarlık hacme sahip yaklaşık 700 proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

        Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerinde ve dünyanın birçok bölgesinde iş birliği faaliyetlerinde savunma sanayisinin gösterdiği gelişimin etkili olduğunu dile getiren Demir, "Bugün Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorluklara ve uyguladığı gizli-açık ambargolara rağmen; güvenlik güçlerimizin operasyonlarını rahatça yapabilmesini, savunma sanayinde tüm paydaşları ile birlikte bu dönemde elde ettiği ilerlemeye borçludur. Savunma sanayinde yerlilik oranımız arttıkça, bağımsızlığımız ve masadaki müzakere gücümüz de artmakta, dış politikada Türkiye'nin bölgesinde önde gelen güç olduğu gerçeği daha büyük oranda kabul görmektedir." dedi.

        2023 HEDEFLERİ
        Savunma sanayisinin 2023 hedeflerinin 27 milyar dolara yakın ciro, 10 milyar dolar ihracat, yaklaşık 80 bin kişi istihdam olduğunu belirten Demir, "Bu hedeflerimize ulaşmak için savunma sanayinde faaliyet gösteren yan sanayi ve KOBİ'lerin geliştirilmesi, teknolojik derinliklerinin ve rekabet edebilirliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

        Bu kapsamda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler veren Demir, şunları kaydetti:

            "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşturulan Küresel Güç Vizyonu'na uygun olarak yol gösterici bir Türkiye için yüksek kabiliyetli sanayi altyapısını oluşturmak, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek yerli ve milli üretimde öncü olarak hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Sanayi odalarımız ve savunma sanayii kümelenmelerimiz bu hedefe ilerlerken bizim çok önemli paydaşlarımızdır."

            YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARIN BİR KISMI VE ÖZELLİKLERİ:

            AKINCI TİHA'NIN ÖZELLİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR
            Türkiye'nin silahlı ve silahsız İHA filosunu güçlendirmek için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bunların arasında en göze çarpan yüksek irtifa uzun havada kalış (HALE) sınıfı Akıncı Taarruzi İHA projesi. Akıncı İHA Projesi kapsamında 5 ton ağırlığında, 900 kg faydalı yük, 450 kg dahili faydalı yük taşıyabilecek bir İHA hayata geçiriliyor. Tamamen yerli imkânlarla üretilecek olan Akıncı, daha etkili füze ve akıllı bombaları üzerinde taşıyabilecek. Birçok yeni teknolojiyi üzerinde barındıracak olan Taarruzi İHA Akıncı'nın 2019'un ilk çeyreğinde gökyüzüyle buluşması hedefleniyor.

            AKINCI TAARRUZİ İHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
            Havada Kalış:24 Saat

            İrtifa: 40.000 Feet

            Faydalı Yük: 1.350 Kg (900 kg Harici – 450 kg Dahili)

            Kalkış Ağırlığı: 4.5 Ton

            Kanat Açıklığı: 20 mt

                Motor: 2×450 Hp Turboprop (opsiyon 750 Hp + 240 Hp)

                Veri Ağı: LOS\SATCOM

                Radar: Milli AESA (Hava/SAR)

                Elektronik Harp: Elektronik Destek Podu

                Silahlar: MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Teber-82, Gökdoğan Füzesi, Bozdoğan Füzesi, SOM-A,

                İLK TESLİMATLARI BAŞLIYOR!
                Savunma Sanayi Başkanı tarafından yapılan teslima açıklamasının ardından en çok merak edilen konu Faz - 2 nin Atak helikopterden farkı ve Faz-2 nin teknik özellikleri oldu.

                ATAK FAZ-2 ÖZELLİKLERİ
                T-129 ATAK helikopterinin diğer ATAK helikopterlerinden temel olarak fazla farklılıkları bulunmamaktadır. Sadece diğer helikopterlerde olmayan bazı özellikler kazandırılmış ve bazı yeni özellikler eklenmiştir.

                İŞTE O ÖZELLİKLERDEN BAZILARI:
                - Atak Helikopter Faz-2'de 9681 V/UHF Radio (Yüksek/çok Yüksek Bant Telsizi) var.

                - Faz-2 de RWR (Radar İkaz Sistemi) bulunmakta.

                - Radyo Sinyal Karıştırıcısı ( RFJ ) - LWR olarak biline Lazer İkaz Sistemi vardır.

                    DÜŞMAN GEMİLERİN KABUSU: ATMACA
                    Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları kapsamında Roketsan Ana yükleniciliğinde, Aselsan ve ArMerKom işbirliğiyle geliştirilen Atmaca Gemisavar Füze Sistemi envanterde yer alan Harpoon Füze sisteminin yerini alacak. Roketsan ile 2009 yılında yapılan sözleşme sonrasında Projede, Aselsan RF arayıcı başlığı, ArMerKom ise atış kontrol sistemi ile operatör konsollarının geliştirilmesinde görev yapıyor.

                    HARPOON Blok II sistemi özelliklerine sahip olması, hatta geliştirilecek teknolojik sistemler neticesinde daha üstün özelliklerde olması beklenen ATMACA'nın menzilinin ise 120 mil (190+ km) olması planlanıyor. Atmaca, Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliğini de taşıyacak.

                    ATMACA FÜZESİ ÖZELLİKLERİ
                    Çapı: 350mm

                    Kanat Açıklığı:~1.4m

                    Uzunluğu:4.800 – 5.200 mm

                        Ağırlığı:~800 kg

                        Harp Başlığı:~200 kg Sınıfı

                        Motor Tipi: TR40

                        Menzil:~200 km Sınıfı

                        Güdüm Sistemi: INS/GPS+RA+DL

                        Arayıcı Başlığı: ? Bant Aktif RF

                        Sürati: Mach 0.8/0.85?

                        Üretici Firma: Roketsan, Türkiye

                        SİSTEM ÖZELLİKLERİ:
                        Otonom

                        Düşük Radar İzi

                        Yüksek Hassasiyet

                        Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir

                        Karşı Tedbirlere Dayanıklı

                        Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği

                        Üç Boyutlu Görev Planlama

                        Su Üstü ve Su Altı Platformlarından Kara ve Su Üstü Hedeflerine Karşı Angajman

                        Su Üstü Platformlardan Su Üstü Hedeflere Karşı Angajman

                        Hedef Seçimi

                        Uzun Menzil

                            DÜŞMAN GEMİSİYİ GÖVDESİNDEN İKİYE AYIRACAK!
                            AKYA Milli Ağır Torpido Türkiye, Euro24 Milyon değerindeki Dönem-I Sözleşmesi 8 Mayıs 2009'da imzalanan ve ROKETSAN Ana Yükleniciliğinde yurt içinden birçok firmanın katılımıyla Savunma Sanayi Başkanlığı [SSB] koordinasyonunda yürütülen AKYA Milli Ağır Torpido Geliştirme Programı ile ağır torpido alana ilk adımını atmıştır. İlk test atışı 11 Temmuz 2o13'te icra edilen AKYA Torpidosunda kullanılacak harp başlığı ve güdüm sistemi ROKETSAN tarafından, sonar sistemine ait transdüser dizini [sonarın deniz birimleri] ise METEKSAN Savunma Firması tarafından geliştirilmektedir.

                            AKYA Milli Ağır Torpidosu hedef geminin karinasını 'blast' etkisi ile kırmak üzere tasarlanmış bir harp başlığı ile donatılacak. Bu sayede AKYA, hedef geminin gövdesine vurmak yerine geminin birkaç metre altında belli bir derinlikte infilak edecek ve taşıdığı harp başlığı yarattığı basınç etkisi ile gemi gövdesini ikiye ayıracak.

                            AKYA Milli Ağır Torpido Teknik Özellikler

                            Uzunluk:7 m.

                            Çap:21 pus / 53.3 cm.

                            Ağırlık:1.2 ton.

                            Tahrik Sistemi:Elektrikli

                            Batarya:Gümüş Oksit-Çinko tipi akülerin kullanıldığı tahmin edilmekte

                            Menzil:15 km. [40 kt sürat ile]

                            Azami Sürat:40 kt [Saatte 40 deniz mili]

                            Sevk Sistemi:Tek eksende birbirinin ters istikametine dmönen iki pervane

                            Güdüm:At ve Unut tipi, Aktif/Pasif Akustik Sonar, Fiber Optik Tel Güdüm, Aktif/Pasif Akustik Sonar, Manyetik Yaklaşma Sensörü, Dümen Suyu Dedektörü

                            Gövde:Metal Gövde (tahmin), fiber burun kısmı.

                            Sonar:Uyumlu Deniz Sonar

                            Harp Başlığı:350-380 kg olması bekleniyor

                            Hedef:Çift maksatlı [SUH/DSH]

                                GECE GÜNDÜZ GÖREVDE!
                                Tek Er Tarafından Kullanılan Kısa Menzilli At-Unut Tipi Tanksavar Silahı KARAOK, üzerinde yer alan Kızılötesi Görüntüleyici Başlık sayesinde gece/gündüz görev yapabilecek, portatif bir füze sistemidir.

                                KARAOK; hava hücum, hava indirme ve amfibi harekâtta, tehditleri kısa menzilde durdurma, geciktirme, kanalize etme ve imha etme görevlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

                                FÜZE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
                                Çap125 mm

                                Ağırlık< 16 kg (Füze + Tüp)

                                Menzil1.000+ m

                                Harp Başlığı TipiZırh Delici Tandem

                                Vuruş ModuYandan Vuruş / Üstten Vuruş

                                Kullanım ModuAt-Unut
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                                Haberler Ekonomi Savunma sanayiide dev hamle! 60 milyar dolarlık 700 proje! İşte yerli ve milli silahlarımız...