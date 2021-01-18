Staj yapan gence 767 TL! Ödeme yeni yılla birlikte arttı

Ülkemizde gençlere sağlanan staj imkanları artırılırken, bu süreçte maaş ödemesi de yapılıyor.
İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere verilecek ücretin alt sınırı bulunuyor.
Yasaya göre; staj yapan öğrencilere en az, asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmesi şart. Asgari ücretin artmasıyla, ödenecek taban maaş da artıyor.
Geçen yıl stajyerlere aylık en an 631,19 lira ödenirken, bu tutar bu yıl 767,27 liraya çıktı.
DEVLET KATKISI VAR
Bu yıl staj yapan öğrencilere aylık 767,27 liradan az ücret verilemeyecek. Devlet de ücretlere devlet katkısı sağlayacak.