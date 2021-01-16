Tek konutu olana vergi yok! Peki konut vergisini kimler veriyor? İşte konut vergisine dair her şey

Değerli konut vergisi ile ilgili uygulama esasları belirlendi.
Bu yıl değeri 5 milyon liranın üzerinde olan konutlara tutara göre artan oranda vergi uygulanacak.
Değeri 10 milyon lira olan bir konut için toplam 9 bin lira değerli konut vergisi ödenecek.
ORANLAR NASIL OLACAK?
Değeri 5 milyon lira ile 7.5 milyon lira arasında olanlar, 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3 vergilendirilecek.
Değeri 10 milyon liraya kadar olanlar, 7.5 milyon lirası için 7 bin 500 lira, fazlası için binde 6 vergiye tabi olacak.
Taşınmazının değeri 10 milyon liradan fazla olanlar, 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 vergilendirilecek.
KİMLER ÖDEMEZ?
Türkiye genelinde konut amaçlı kullanılan tek meskeni bulunanlar değerli konut vergisinden muaf tutuluyor.
Değerli konut vergisine tabi birden fazla taşınmazı olanlar da bunlardan en düşük değerde olan için vergi ödemiyor.
DEĞER SINIRINDA DEĞİŞİKLİK VAR MI?
Vergilendirme 5 milyon liralık sınır üzerinden yapılıyor ve bu tutar değişmedi.
Konutların değerleri her yıl, yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.
Örneğin; önümüzdeki yıl için yeniden değerleme oranının yüzde 10 olması halinde, 5 milyon lira olan konutun değeri, bunun yarısı kadar (yüzde 5) artırılarak 5 milyon 250 bin lira olacak.
KİM ÖDEYECEK?
Değerli konut vergisinin mükellefi, mesken maliki, varsa intifa hakkı sahibi olacak.
DEĞİŞİKLİK OLURSA NE YAPILACAK?
Beyan edilen tutarların teyidi vergi daireleri tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılabilecek.
Muafiyetten yararlanma şartlarını taşımadığı halde muafiyetten yararlanan mükellefler ile muafiyetten yararlanma şartlarını kaybetmesine rağmen durumunda meydana gelen değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken vergi, cezalı olarak ve gecikme faiziyle alınacak.
SON TARİH BELLİ OLDU MU?
Beyannameler taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini gösteren belgeyi ekleyerek, ilgili yılın şubat ayının 20'nci günü sonuna kadar vergi dairesine verilecek.
Birden fazla değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmaza sahip mükellefler, bu taşınmazların tamamı için Değerli Konut Vergisi Beyannamesi'ni kullanarak tek beyanname verecek.
Vergi ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar 2 eşit taksitte ödenecek.